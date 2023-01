El colmo: se roban en Dosquebradas un monumento a la paz donado por artista ruso

No hay pistas, no hay capturados y los vecinos no entienden cómo se llevaron la escultura de 265 kilos de bronce.

La comunidad del municipio de Dosquebradas, Risaralda, no sale de su asombro por la desaparición de este monumento traído desde Rusia, dedicado a la bondad y la paz.

El diseño -de un diente de león y manos humanas- fue elaborado durante casi un año por el artista Gregory Pototsky y está valorado en 75.000 dólares.



Fernando Solórzano, gestor cultural de Colombia, aseguró que la escultura está en más de 30 países y es la máxima obra de Pototsky, quien preside la Academia de la Bondad Internacional en Moscú.

El artista decidió donarla en medio del proceso de paz con las FARC.

Los habitantes de Dosquebradas han manifestado su descontento con la Alcaldía, pues consideran que no hace lo suficiente contra la delincuencia.

“Muy horrible que se hayan robado esa obra sabiendo que la trajeron desde tan lejos”, afirmó una ciudadana.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado y se desconoce la fecha exacta en que se habrían robado la llamada ‘Dandelión’.