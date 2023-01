El conmovedor rescate de 300 perros abandonados en un refugio en Carmen de Carupa

A mediados del 2022, se conoció una noticia que causó indignación en los habitantes de Carmen de Carupa y la comunidad animalista. En un recinto se encontraron 300 perros abandonados en estado de desnutrición, que habían recurrido al canibalismo para poder sobrevivir.



La escena era aterradora, entre el barro y las heces se camuflaban los pequeños cuerpos desmembrados de los perros que habían sido comidos por sus compañeros de celda, en una lucha por sobrevivencia. Quienes todavía seguían con vida deambulaban tallados en los huesos, con pocas esperanzas de mantenerse en pie un día más.

A raíz de esta situación nació Misión300 , un proyecto en el que colaboraron más de 25 fundaciones de animales y entidades gubernamentales para rescatar a los 300 perros sobrevivientes del refugio, brindándoles todos los cuidados necesarios para su recuperación y readaptación a la convivencia con los humanos.

El proyecto contó con tres fases en las que se fueron uniendo diferentes organizaciones según sus posibilidades. “En la primera fase participaron 17 fundaciones que se encargaron de sacar a los perritos que se encontraban en el peor estado y que no podían sobrevivir en esas condiciones. Eran 60 y todos sobrevivieron”, aseguró Vivian Nieto, directora de protección animal en la fundación Mi Mejor Amigo.

Para la segunda fase se sumaron otras 8 fundaciones con la misma finalidad, pero algunos de los perros no lograron sobrevivir en el proceso. “Ellos no murieron solos, murieron acompañados, murieron con amor y con respeto”, puntualizó Nieto, quien clama justicia para que este tipo de casos no se vuelvan a repetir.

Finalmente, luego de 7 meses de lucha, todos los caninos fueron esterilizados y al menos 150 de ellos están listos para ser adoptados, como parte de la tercera y última fase del proyecto. “Esperamos que cada uno tenga su hogar y su familia”, comentó Margarita Ramírez, directora del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC).

Si bien todavía no se ha lanzado una campaña formal para la adopción de estos animales, quienes estén interesados en incluirlos en su hogar deberán cumplir una serie de parámetros y condiciones para poder garantizar el cuidado y el amor que estos peludos necesitan para volver a ser felices.



Cabe resaltar que el IPYBAC y las fundaciones han asumido completamente el costo del proyecto, aportando todos sus recursos disponibles para garantizar un mejor futuro para los perros, incluyendo su alimentación, atención y servicios veterinarios, dado que la Alcaldía de Carmen de Carupa no ha hecho ninguna contribución.

