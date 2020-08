“El contenido de la carta prácticamente lo escribió él”: testimonio de exparamilitar en caso Cadena

En las últimas horas se conoció un nuevo testimonio dentro del expediente que lleva la Fiscalía General contra el abogado Diego Cadena. Se trata de una entrevista que investigadores le hicieron a Carlos Enrique Vélez, uno de los principales testigos del caso Uribe.

Esta declaración juramentada la entregó Vélez, alias ‘Víctor’, en agosto del año pasado. Allí contó cómo en varias oportunidades recibió visitas tanto de Cadena como de su socio Juan José Salazar, ambos investigados por fraude procesal y soborno a testigos.

“Diego Cadena vino. Eso está también en el libro, ustedes pueden dar fe de eso, venía de parte del señor Álvaro Uribe sobre una diligencia que me tocó a mí con la Corte Suprema pero ya en Cali, esa fue la primera, sobre la masacre que hice yo en Riosucio, Caldas”, dijo Vélez.

Aunque su relato es confuso, Vélez narró detalles sobre cómo conoció a Juan José Salazar. Habló de las intenciones de los abogados y dio detalles del episodio de la carta escrita por Diego Cadena y firmada por él.

“A los días fue que vino Diego a decirme que declarara a favor del señor Álvaro Uribe. Hasta sacaron otra carta para el señor Santiago”, afirmó.

Y agregó: “Yo como le dije a los investigadores que vinieron de la Corte Suprema bajo el radicado de lo del señor Uribe, yo les dije ellos me presentan la carta y me dicen usted hizo esto. Y yo: ‘la firma es mía, la huella es mía, más la letra no es mía’; la letra es del abogado Diego Cadena. Para qué uno se va a poner a decir. Diego escribió la carta para presentarle a la Corte a favor y todo eso, ¿sí me entiende?”.

Una de las preguntas que incomodó a Vélez fue justamente sobre el contenido de la carta.

Frente a este capítulo, Diego Cadena afirmó en su interrogatorio a la Fiscalía que solo plasmó en la carta lo que le dijo Carlos Enrique Vélez.

Sin embargo, el exparamilitar señaló otra cosa: “El contenido de la carta prácticamente lo escribió él. Yo lo firmé. Yo prácticamente no estoy bien enterado de lo que dice la carta”.

En relación con el presunto soborno, el testigo sostuvo que no hubo ofrecimientos de dinero.

No obstante, la Fiscalía General mostró varias pruebas que evidenciarían el pago de $48.000.000 a Carlos Enrique Vélez. Según Cadena, ese dinero se entregó como ayuda humanitaria.

