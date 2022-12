El corazón de Jesús más feo del mundo: anécdota tras artículo que disgustó a ‘Cochise’ Rodríguez

Gonzalo Arango logró ofender al ciclista con una referencia al cuadro que adoraba su mamá. ¿Por qué lo hizo?

“A mí no me impactó, pero a mi mamá sí porque ella era muy católica del corazón de Jesús, por eso más que todo me disgustó un poco”, confiesa ‘Cochise’.

Y es que Arango no dudó en escribir que “el corazón de Jesús más feo del mundo está en el barrio Simón Bolívar: cra 84 37-6, de Medellín. En esa casa vive Martín Emilio Rodríguez Gutiérrez, alias Cochise".

El campeón colombiano asegura que la sentencia del poeta nadaísta acerca del cuadro en su casa fue producto de una broma: ‘Cochise’ había engañado a Arango con una copa de tequila de doble fondo.

Esa divertida anécdota esconde al mismo tiempo la importancia que ha tenido el sagrado corazón de Jesús en el país, una imagen que hasta la misma mamá de ‘Cochise’ empacó de primeras cuando se mudó a Miami.

Este símbolo se consagró en Colombia hasta que fue declarado como un Estado libre de cultos.