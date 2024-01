El DANE alertó que más de la mitad de los trabajadores son informales y no cotizan a pensión

Más de la mitad de los trabajadores en Colombia permanecen en la informalidad laboral y millones de ellos no cotizan para su pensión. El alarmante panorama fue advertido por el DANE en las últimas horas.



Carmenza es una mujer de 60 años quien tenía un empleo formal hace algunos años y decidió darle un giro a su vida y comenzar con una nueva actividad para recibir dinero.

"Yo trabajaba en ropa deportiva y después me independicé y comencé con un emprendimiento hace 20 años", indicó la señora.

Esta mujer agregó que no aporta a pensión porque “no me ubiqué en ninguna empresa y seguí trabajando como independiente, no coticé ni nada”.

Lo preocupante es que, así como doña Carmenza, son millones de personas que no están interesadas en cotizar para su jubilación. Según cifras del DANE, con corte a noviembre de 2023, el 60% de las 23.125.000 personas que estaban ocupadas laboralmente, no están aportando para la pensión.

Eso equivale a 10.054.000 personas. Adicionalmente, de esos 23.000.000 de trabajadores, solamente 12.000.000 cotizan a una EPS. El resto, están en el Sisbén, como beneficiarios de otros, en regímenes especiales, o no tienen servicio de salud.

"Lo que hemos estado presentando en estos últimos resultados es que la informalidad base a la baja entonces pues todas estas personas informales probablemente no cotizan a salud porque seguramente pueden ser migrantes que no tienen papeles o las señoras que trabajan en servicio doméstico", señaló Leonardo Trujillo, subdirector del DANE.

En ciudades como Sincelejo, Valledupar y Cúcuta la informalidad laboral supera el 60%.