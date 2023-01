El destino de los hermanos Uribe Noguera: Fiscalía y Procuraduría no se ponen de acuerdo

Durante alegatos finales del juicio, el ente acusador dice que deben ser condenados por encubrir el crimen de Yuliana Samboní. El Ministerio Público no lo cree.

La Fiscalía pidió hoy condena para los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera. Lo hizo al presentar los alegatos de conclusión en el juicio que adelantan en su contra por la presunta forma como habrían ayudado a su hermano Rafael Uribe por el asesinato de la niña Yuliana Samboní, el 4 de diciembre de 2016.

"Se solicita se emita fallo de carácter condenatorio en los delitos de favorecimiento por encubrimiento en concurso con ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio", pidió la fiscal del caso.

Sin embargo, para el Ministerio Público las pruebas presentadas contra los hermanos Uribe Noguera no son suficientes ni contundentes porque no demostrarían la configuración de los delitos, por lo que piden sean eximidos de toda responsabilidad, al considerar que no hubo intención de ocultamiento de pruebas.

"El Ministerio Público no acompaña la petición de condena de la fiscalía y solicita absolución por las razones señaladas, gracias señor juez", declaró la procuradora delegada.

Para la Procuraduría no hubo autorización tampoco por parte de los hermanos Uribe Noguera para hacer traslado e investigación de sus celulares y cree que esto representa una violación al derecho de la intimidad.

La audiencia se retomará este miércoles.