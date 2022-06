El doble drama de la familia de una colombiana que murió en Brasil tras dar a luz

Los padres de Dayanna López viven un doble drama después de que su hija, en avanzado estado de embarazo, y su pareja, Jesús David Henao, viajaron a Brasil en búsqueda de nuevas oportunidades, un proyecto con el que sus papás no estaban muy de acuerdo, pero la apoyaron.

“Los muchachos desafortunadamente por ser mayores de edad toman decisiones y muchas veces no miden las consecuencias de sus actos", declaró Noorby Zuleta, madre de Dayanna.

El 6 de junio, en Brasil, nació Amarú; sin embargo, no todo fue felicidad, pues a Dayanna, de 21 años, se le complicó el postparto, presentó graves dificultades de salud y el 17 de junio murió.

Una vez los papás de Dayanna se enteraron de su muerte, viajaron a Brasil para ponerse al frente de la repatriación del cuerpo de la joven, pero allí se encontraron con otra tragedia al querer traer a su nieta a Colombia.

“Hay un artículo acá que dice que una persona nacida en Brasil, en el caso de la bebé, no puede salir del país si no es con alguien que tiene la residencia, obviamente, el papá no la tiene”, agregó Noorby Zuleta.

Ante estos problemas, los papás de la mujer temen que el sepelio de su hija, cuya repatriación presenta un avance del 90% se lleve a cabo, sin ellos mientras buscan soluciones que les permita regresar con su nieta a Colombia.

"De que el ministerio de nacimiento, que así se llama en Brasil, pueda ayudar para que la niña pueda regresar porque imagínese”, indicó Jairo Correa, funcionario de la red Vuelve de la Cancillería.

El caso ha generado tantas muestras de solidaridad, que una familia en Brasil cuidó de la bebé mientras los papás de Dayanna viajan a Sao Paulo.

“Primero la muerte de la niña y sea como sea tenemos la niña en los brazos, pero necesitamos irnos para Colombia”, manifestó Roberto López, padre de Dayanna.

Por ahora, no hay soluciones prontas. La familia de la mujer y el papá de la bebé piden ayuda para regresar a Colombia con el cuerpo de Dayanna y, por supuesto, con la pequeña Amarú.