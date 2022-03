El dolor de una modelo ucraniana radicada en Colombia que no puede regresar a su país

En la ciudad colombiana de Armenia vive María Sevchuk, una modelo ucraniana que empezó con su carrera a los 17 años. Fue imagen de varios diseñadores y marcas reconocidas y después de viajar por medio mundo, se casó con el colombiano Alexander Moreno, con quien se radicó en Hong Kong, donde ejercía como traductora, profesora y seguía en el modelaje. En 2020, la pandemia los obligó a viajar a La Tebaida, Quindío, con sus suegros.

Hace 3 meses abrió un local de comida sana y ahora que su país está en guerra quiso regresar, pero su familia se lo impidió.

La modelo ucraniana afirma que deseaba darle "apoyo a mi familia, a mi ciudad, a mi país, pero me dijeron de una vez que yo soy el futuro y más importante, que el futuro está protegido, por eso, no me dejaron regresar".

La mamá de esta joven, Lubov Shevchuk, está en la ciudad de Leópolis. Afirma que la guerra no ha llegado con tanta fuerza y prefiere quedarse a ayudar que venir a Colombia.

Al traducir lo expresado por su mamá, la modelo ucraniana dijo: "Ella está muy orgullosa de ser ucraniana. Ella realmente ama profundamente a su país".

Por su parte, la modelo ucraniana manifiesta que por ahora “medito y rezo”.

Lo que más anhela “es amor y paz, porque esta es lo más importante de todo”.