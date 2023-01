El drama de doña Blanca: sufre hernias discales y tiene que caminar horas por bloqueos en Soacha

Soacha, municipio aledaño a Bogotá, es uno de los más afectados por las manifestaciones que mantienen bloqueada su principal vía de acceso. Esta vez son transportadores y estudiantes los que bloquean la zona.

“No puedo caminar demasiado, vengo una hora y media caminando, mi enfermedad profesional son hernias discales y el gobierno no nos quiere colaborar con nada ni en ninguna parte, por eso es que están formando estos bochinche y las personas que tenemos que cumplir con un horario y trabajamos porque lo necesitamos, estamos perdiendo”, manifestó Blanca Cecilia Martínez, habitante de Soacha afectada por los bloqueos.

El de ella es solo uno de los tantos testimonios que se escuchan en las calles del municipio dando cuenta de las dificultades que sus habitantes atraviesan por cuenta de los bloqueos y daños al sistema Transmilenio, entre ellos el bus incinerado en la madrugada y que ya fue retirado de la vía.

“Ya llamé a mi jefe y me dijo que mirara a ver cómo llegaba, pero yo veo difícil porque no hay transporte, yo no veo que haya transporte”, recalcó Marisol, otra habitante de Soacha.

“Ciudad Verde está cerrada, no hay transporte, vengo desde Ciudad Verde, caminando hace una hora y cuarto”, agregó.

La vía de salida y entrada a Soacha estuvo bloqueada este lunes 24 de mayo por cuenta de transportadores y estudiantes que llegaron al lugar luego que la Policía despejara los bloqueos montados durante la noche.

Durante la manifestación hubo diálogo con la Policía y se llegó a un acuerdo para permitir el paso de las misiones médicas y de emergencia.