El drama de estudiantes que estaban en programa de gratuidad, pero deberán pagar para graduarse

Desesperados se encuentran decenas de estudiantes de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia en Boyacá , pues tendrán que pagar para graduarse. Lo que no entienden es por qué deberán hacerlo, si estaban cobijados por la política de gratuidad educativa del Gobierno nacional.

El pasado 28 de junio de 2023 llegó a la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia el listado definitivo de los estudiantes que quedaban por fuera del programa de gratuidad. Ellos se quejan, pues no les avisaron con tiempo que debían pagar para recibir el diploma.

“Nos llevamos la sorpresa que teníamos dos días de plazo para pagar unos recibos de matrícula, que, sorprendentemente, eran correspondientes al pago de 2022 II, es decir, un semestre que hace un año se cursó”, dijo María José Rincón, estudiante afectada.

La sorpresa fue que muchos jóvenes quedaron por fuera y la universidad comenzó el proceso de cobro de estas matrículas. La preocupación la vivían 2.343 estudiantes, pero el número se extiende para otros 219 que se gradúan en pocos días.

“Se nos indicó que, si no pagábamos los dineros, no nos dejarían graduar. Por lo tanto, en mi condición de estudiante, me ha tocado recurrir a préstamos”, sostuvo Ana María Cárdenas.

De los 219 que se gradúan próximamente, la mayoría ha solicitado créditos para pagar el saldo y recibir el diploma.

Desde la Universidad Pedagógica de Colombia indicaron a Noticias Caracol que la dificultad se generó por cuenta del Ministerio de Educación, que entregó la información a los beneficiarios del programa varios meses después del tiempo normal.

“En el caso de los estudiantes que se matricularon en el segundo semestre de 2022, nosotros enviamos, dos semanas después de haber tenido la matrícula, la base de datos del Ministerio. Hasta el 28 de junio de 2023, nos llegó la validación de la base de datos casi un año después”, contó Enrique Vera López, rector de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia.

Los estudiantes que aún cursan el pregrado y deben el segundo semestre de 2022 podrán acogerse a una flexibilidad de pago. Este noticiero buscó al Ministerio de Educación para conocer una respuesta sobre lo ocurrido, pero no se pronunció.