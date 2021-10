El drama de familias en Florencia a las que criminales les quemaron sus casas y animales

Varias familias fueron sorprendidas por hombres armados que llegaron en la madrugada de este sábado hasta la vereda La Florida, a 6 kilómetros de la ciudad de Florencia, Caquetá, y empezaron a quemar las casas. El registro de llamadas evidencia el primer pedido de ayuda que hizo Jair Meza a la Policía.

En total fueron 14 llamadas pidiendo apoyo y protección de las autoridades. Tres horas después hizo presencia en el lugar.

“Hoy estamos en una situación gravísima nuevamente y digo nuevamente porque hace un mes tres tipos armados visitaron nuestra comunidad y nos amenazaron, palabras textuales teníamos 24 horas para abandonar todos nuestros predios”, indicó Meza.

En medio de la conmoción por lo vivido, Mercedes Menza y su familia se preparan para abandonar la que fue su casa. Ellos temen que los maten.

“Vamos a desocupar porque anoche como a las 12 de la noche llegaron unos tipos armados que iban a quemar la casa y yo le dije: ‘no vecino de por Dios, no porque mi madre está ahí adentro y no puede caminar, no lo haga‘”, relató Mercedes.

Las súplicas sirvieron, su casa no fue quemada, pero les dieron un ultimátum.

Publicidad

“Yo le dije déjeme sacar los animalitos y la ropita porque no tenemos más nada”, agregó la mujer.

Las familias de las otras casas no corrieron con la misma suerte.

“Llegamos aquí y fuimos a mirar y todo destruido, mis animalitos, tenía unos pollitos que me había regalado una amiga para hacer la cría, y están todos quemados, mis animalitos, el mercadito, todo. No tengo dónde vivir, no tengo un peso con qué ir a pagar arriendo ni nada, y con mi hijo enfermo”, contó Libia Pentevez, afectada.

Vea también: Policía se disfrazó de habitante de calle y logró desarticular peligrosa banda de microtráfico

Las familias aseguran que abandonarán los predios por temor.

“Hacemos un llamado a todas las autoridades que por favor le pongan cuidado a esa situación que estamos viviendo.Ya se hizo una alerta temprana y no pasó nada”, recalcó Jair.

Publicidad

Las autoridades dicen que están investigando los ataques con registros de cámaras de seguridad.