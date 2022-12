El drama de un joven con gigantismo en Manatí, Atlántico

Por su estatura de dos metros con 15 centímetros, Herneis Torrenegra es el centro de atracción de los niños y jóvenes de su barrio, en el municipio de Manatí. Lo que pocos saben es que este joven de 18 años sufre de gigantismo, enfermedad que se le empezó a desarrollar a los 14.

“Yo decía: ‘Herneis está más grande'. Cuando cumplió 14 años, ya yo no le conseguía zapatos ni le conseguía chancletas”, relata la madre del muchacho, Íngrid Jiménez.

Herneis calza hoy 53 y sus zapatos y ropa son difíciles de conseguir.

“Los zapatos me los traen de Estados Unidos porque allá los gringos son muy patones”, dice el joven.

También tiene problemas para dormir, ya que parte de las piernas quedan por fuera de su cama.

“Ya no quiero crecer más porque yo me canso con esa cama, a mí me da dolor en las piernas, en los huesos, me duele el corazón”, se lamenta.

Por el problema de gigantismo de Herneis, sus extremidades se han ido deformando, al punto que cada vez le es más complicado caminar.

El muchacho, que sueña con practicar profesionalmente básquetbol, será sometido a una intervención quirúrgica para frenar su crecimiento.