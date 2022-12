El drama que vive familia de vallecaucana descuartizada en Chile por su novio

Giuliana Andrea Acevedo de 21 años viajó a Chile hace cuatro meses con su novio Edwin Mauricio Vásquez de 24 años. Según familia de la mujer, llevaban poco tiempo de conocerse pero los dos soñaban con mejores oportunidades laborales y académicas.

"Ella viajó a lo que viajan todos, a buscar un trabajo, un mejor empleo y así tener una mejor vida", manifestó Martha Aguirre Acevedo, hermana de la víctima.

Días después, la familia de Giuliana descubrió que sufría maltrato físico y psicológico por parte del su pareja sentimental.

"Le decía que no se quedara callada si pasaba algo y que me lo dijera. También, que si se sentía solita, buscara una iglesia cristiana y ayuda porque allá no tenía a nadie", contó la hermana de la víctima.

Hace pocos días se enteraron que la joven había sido asesinada por Edwin, al parecer, por celos. "Las amigas de ella vieron unas fotos y empezamos a ver los tatuajes, los reconocimos y supimos que era ella", agregó la hermana.

Giuliana era la última de nueve hermanos y oriunda del municipio de Andalucía, en el Valle del Cauca. Hoy, destrozados por la noticia, sus familiares y seres queridos piden ayuda del Gobierno colombiano para la pronta repatriación del cuerpo.

"En este momento no hay el dinero, los medios económicos suficientes, ella era la que estaba colaborando económicamente a mi madre", dijo Martha.

Mientras el cuerpo llega a suelo colombiano, familiares y vecinos de Andalucía hacen colecta de dinero para poder pagar los gastos funerarios y el entierro.

Edwin Vásquez fue detenido por las autoridades chilenas, acusado de ser el autor material del crimen.