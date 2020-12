¿El ejemplo para cuándo? Funcionarios de alcaldía celebran fiesta como si no existiera pandemia

Como si no existiera la pandemia, así celebraron concejales, funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Pácora, en el departamento de Caldas . La comunidad denuncia que, en la fiesta, no se tuvieron en cuenta las medidas de bioseguridad.

En videos que circulan por redes sociales se observa a los asistentes sin tapabocas.

“Dicen que fue una integración. Eso no es una integración, es una rumba de fin de año, donde había más de 55 y 60 personas. No hay ninguna duda, hay videos, hay trago, hay rumba, no hay tapabocas”, denunció Fabio López, líder comunitario.

Según la Alcaldía de Pácora, a la fiesta asistieron 43 personas que está dentro de lo que permite el aforo. El concejal Leonardo Franco indicó por qué estaba sin tapabocas cantando en la celebración.

“Fui contratado para un evento al cual asistí, estuve cantando allí. Nosotros como concejales de municipios de sexta categoría, no logramos unos honorarios ni siquiera de 700 mil pesos, por eso desarrollamos otras actividades”, aseguró.

“Esa actividad se realizó cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, el uso del tapabocas, el distanciamiento social”, aseveró Luis Pérez, secretario de Gobierno.

La comunidad dice que ya han hecho derechos de petición para que en el municipio no se permitan más acciones como las celebraciones sociales que atentan contra la salud pública.

“Hemos recurrido al Ministerio del Interior, hemos recurrido al Ministerio de Salud, hemos recurrido a todos los mandos de la Policía”, manifestó López.

En el municipio lo que esperan es que las festividades de fin de año no les vayan a generar mayores contagios por coronavirus.