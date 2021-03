El Espectador cumple 134 años: su director nos cuenta cuál es la noticia que más lo ha emocionado

El periódico El Espectador cumple 134 años informando a los colombianos. Su director, Fidel Cano, habló con Noticias Caracol sobre cómo ha sido el trabajo periodístico de esta publicación en toda su historia.

El 22 de marzo de 1887, los habitantes de Medellín se despertaron con el primer número del diario, un medio de comunicación que nació con ideas liberales y para informar sobre temas que, para entonces, casi que eran prohibidos.

Fidel Cano asegura que para mantenerse vigentes han tenido que ser fieles a una sola cosa.

“Por encima de todo el buen periodismo, un periodismo independiente, transparente como el que ha hecho El Espectador toda su vida. De alguna manera es seguir fiel a ese principio que le dio su fundador en un momento en que todo era adverso, en que sale a defender las ideas liberales cuando estaban prohibidas en este país, cuando no había libertad de prensa", señala Cano.

Y agrega: “Creo que los periodistas estamos para dar información, no podemos decidir que una información no se deba saber. Lo que tenemos es que darla bien, pero decidir que no se publica es faltar a nuestro trabajo”.

Además, recuerda con emoción noticias como el acuerdo de paz. Sin embargo, la que más le aceleró el corazón fue la de Wikileaks.

“Toda esa emoción y todo ese suspenso que fue viajar a Londres, encontrarse con Assange y traer en una USB todos esos cables; todo eso creo que nunca lo voy a olvidar”, reconoce.

Por estos días, Fidel mira con nostalgia la redacción que se encuentra vacía por cuenta del COVID-19. No obstante, a todo lo que ha pasado también le saca enseñanzas.

“Yo creo que hemos aprendido que la operación se puede hacer desde la casa y si estamos decididos a que seguiremos en teletrabajo para toda la vida”, puntualiza.

Para celebrar los 134 años, El Espectador tuvo una edición especial disponible en físico o digital. El tema principal es la transformación.