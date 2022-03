El Espectador cumple 135 años: así mantiene su periodismo ‘rebelde’ y a contracorriente

Esta semana, el periódico El Espectador cumplió 135 años y Fidel Cano Correa, su director, le contó a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, cómo el diario ha hecho para mantener vigentes sus luchas, el control al poder y darle la voz a quienes no la tienen.

Esto dijo Fidel Cano:

Publicidad

“La única razón por la que existe El Espectador en este país es para ir contra la corriente, para darle la voz a los que no tienen voz, para mostrar una mirada diferente de este país. No siempre tenemos la verdad revelada, pero alimentamos el debate con una mirada independiente, transparente y algo rebelde”.

“El Espectador es un periódico que es sumamente querido por los colombianos que lo sienten propio, y que nos exigen tanto. Pero por supuesto que hay gente que piensa diferente y que no comparte posiciones editoriales, y esto está bien, que haya quien a unos le gusten las ideas y a otros no tanto. La pluralidad de ideas lo que sirve es para enriquecer los debates y lo que surja de ahí será para enriquecer al país”.

Publicidad

“Hay que ser coherentes con todos esos sacrificios que ha tenido El Espectador. No hay que claudicar cuando tantos, en 135 años, han dado esa batalla. Entonces, la responsabilidad es enorme. Nadie esperaría un (El) Espectador entregado o complaciente o que vaya en favor de las mayorías por tener un mejor negocio o más fama”.

“Los colombianos son los que no han dejado morir El Espectador en momentos límite en estos 135 años, lo han protegido y sacado adelante. Y somos conscientes todos en la redacción de que tenemos que darle respuesta a esos colombianos que esperan que El Espectador haga su trabajo bien hecho, periodismo libre e independiente”.

Publicidad

“Nos preocupa cierta tendencia en el autoritarismo, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Eso es algo por lo que siempre lucharemos. Los principios de la democracia liberal los defenderemos siempre, porque es como las sociedades evolucionan”.

“Es difícil en un escenario de polarización mantenerse alejado y de alguna forma no dejar permear su periodismo. Yo creo que un periodismo que no es equilibrado, de que todo tiene una mirada diferente, no le contribuye a que tengamos un mejor país, que es lo que busca el buen periodismo”.

Publicidad

“El Espectador ha decidido hace mucho tiempo que no tiene candidato, aunque otros medios escogen candidatos, nosotros seguiremos así porque, por mucho que nos guste un candidato, cuando comience a gobernar, vamos a tener una difícil relación, de roce, como sucede con todos los gobiernos y poderes”.