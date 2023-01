El gato de Hans Tafur no se despega del altar donde le rinden homenaje al niño

“Se acuesta sobre la fotico, también extraña a su dueño”, asegura Wilmar Vega, vecino del menor abusado y asesinado en Samaná.

Y es que, en el callejón de las ferias, en La Dorada, no están de fiesta por estos días: familiares, conocidos y amigos cambiaron la decoración navideña por mensajes en memoria de Hans Tafur.

“Estamos de luto total, dolidos con esto que sucedió y vamos a estar ahí apoyando la familia”, dice Ana Guevara.

Al mismo tiempo, en la casa del niño de 7 años los recuerdos están por todos lados; desde cartas hasta la muda que no pudo estrenarse en Navidad. “La vamos a guardar de recuerdo”, dice su abuela Blanca Aguirre.

Pero una de las cosas que más ha llamado la atención es la reacción de Tokio, el gato de Hans que no se mueve del altar donde se rinde homenaje póstumo.

“El gato se acuesta sobre la fotico de él en una cartelera que hay y no permite que nadie se acerque, que nadie la toque, el gatito también extraña a su dueño”, recalcan los vecinos.

Entretanto, por orden del presidente Iván Duque, investigadores trabajan sin descanso para dar con el responsable, que ha sido apodado como ‘el Monstruo de Caldas’.

“En el corregimiento de San Diego se siguen recopilando pruebas y se siguen realizando entrevistas”, aseguró el coronel Marco Antonio González, subcomandante de la Policía de Caldas.

Autoridades recuerdan, además, que por información que dé con su captura se ofrecen $40.000.000.

Hans Eslaider desapareció el 22 de diciembre y su cuerpo fue encontrado cuatro días después.

Aunque inicialmente se pensó que había sufrido un accidente, el dictamen entregado por Medicina Legal en Manizales reveló que el menor fue abusado y asesinado con arma blanca.

En contexto:

“Te amo mamá”: la carta del pequeño Hans Tafur que hoy su familia recuerda Abuela de Hans Tafur dice que un “tipo sospechoso” rondaba la zona cuando el niño desapareció