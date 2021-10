El gobernador de Arauca fue a fiestas de cumpleaños de mandos del ELN, afirma Fiscalía

La Fiscalía General empezó a develar las pruebas contra el actual gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, a quien imputó por los delitos de peculado, concierto para delinquir y financiación para el terrorismo por sus presuntos nexos con el ELN, algo que negó su defensa, el abogado Iván Cancino.

Para la parte acusadora, ocho contratos y varios pactos entre el funcionario con integrantes de la guerrilla evidenciarían su supuesta alianza criminal para desfalcar al departamento.

Leonardo Augusto Cabana, fiscal delegado ante la corte, dijo que los acuerdos entre el gobernador de Arauca y el ELN "consistían en la entrega de dinero, que podría ser de mil a dos mil millones de pesos al ser electo el gobernador. Igualmente, la participación del 10% por el valor de cada contrato estatal adjudicado. Igualmente, entrega de información sobre el manejo del orden público, en cuanto a la comunicación de movimientos de las tropas y desmilitarizar zonas para que la guerrilla pudiera hacer sus actividades ilícitas".

Cabana también aseguró que el hoy capturado funcionario era amigo personal de los insurgentes.

“El doctor Castillo Cisneros, como gobernador de Arauca, participó en reuniones y festejos de cumpleaños de mandos principales del ELN como el realizado en el año 2015 en el sector de La Victoria, en Venezuela, en El Barsal, donde se celebraba el cumpleaños del comandante alias ‘Garganta’”, sostuvo.

El fiscal reiteró que el gobernador de Arauca recibió dinero de la guerrilla para financiar su campaña política.

Además, "financió e inauguró con el ELN la construcción de una escuela en la vereda Clarinetero del municipio de Arauca. Asimismo, entregó cargos públicos a miembros del ELN, entre ellos a Néstor Vicente Tenza Pérez”, manifestó durante la audiencia.

El lunes 25 de octubre de 2021, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra el gobernador de Arauca.

Horas después de su captura también fue detenido el exgobernador de ese departamento, Ricardo Alvarado Bestene, a quien también señalan de tener nexos con el ELN.

La captura de Castillo Cisneros tiene en vilo a los araucanos.

El líder Willian Espinosa afirma que “Arauca en estos momentos no merecía este golpe, me refiero un golpe económico, porque es un golpe económico para el departamento de Arauca, pues si no tenemos gobernador no va a haber gobernabilidad en Arauca”.

El comité Voto Seguro dijo que le había advertido al funcionario lo que pasaría si se postulaba por segunda vez para regir el departamento.

“Al doctor Facundo Castillo se le dijo que tenía una cantidad de investigaciones, que esas investigaciones en el momento en que llegara a ser electo, como ocurrió en el hecho, esas investigaciones podrían avanzar y nos iban a dejar a nosotros sin gobernador, que es lo que está ocurriendo en estos momentos”, afirmó el vocero Renso Coronado.

Por ahora se espera que el Gobierno nacional designe un gobernador encargado en Arauca, mientras se decide la situación judicial de José Facundo Castillo Cisneros.