El hambre le roba su vida: dramático caso de joven wayú que agoniza en Uribia

No ocurre en África, ni en Somalia ni en el desierto del Sahara. La imagen es el reflejo de la tragedia que azota a los indígenas wayú en La Guajira.

El colombiano a punto de morir por una evidente desnutrición es un joven de 16 años, llamado Gilberson Martín González, quien llora sin lágrimas debido a su severa deshidratación.

El diagnóstico del médico Abdulrahan Mustafa Dasuki no es optimista: "Evidentemente con signos clínicos de desnutrición severa, pero me llama la atención que dentro de los rasgos que tiene el menor, pareciera que tuviese una secuela de una alteración en el desarrollo neurofisiológico”,

Operadora del ICBF aseguró a Noticias Caracol que no se ha podido efectuar el rescate del menor debido a las condiciones de la vía a Uribia.