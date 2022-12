El hombre más obeso de Colombia pesa más de 400 kilos y vive en Palmira, Valle

Óscar es un hombre de 44 años y, debido a sus más de 400 kilos de pesos (el peso de cinco hombres), no puede moverse por sí mismo, por lo que su familia es la encargada de prestarle ayuda para que se bañe, vista y coma.

Esta persona, considerada la más obesa de Colombia, vive en Palmira, donde la Fundación Gorditos de Corazón, que desde hace diez años se dedica a salvar de la muerte a quienes sufren de obesidad, llegó para atender su situación.

“Es el caso más extremo que he tratado hasta ahora, pero la tendencia es que estos casos se hagan más frecuentes y de mayor gravedad, estamos frente a una epidemia de proporciones mayores”, afirmó Salvador Palacio, fundador de la organización.

Además del exagerado peso, esta enfermedad ha provocado una metamorfosis en Óscar al punto que su cuerpo presenta un aumento progresivo más allá de cualquier proporción humana, según informó la fundación.

“Su piel ahora cuenta con decenas de pliegues que le provocan dolorosas llagas y heridas que se infectan. Padece un linfedema severo pélvico, es decir una inflamación severa provocada por acumulación de líquido linfático y componentes proteínicos y de grasas, en el tejido que rodea ciertos órganos”, señaló la institución en un comunicado.

Asimismo, según Gorditos de Corazón, Óscar sufre una severa apnea del sueño. Es decir, “deja de respirar mientras duerme, por lo que podría sufrir de una muerte súbita, sin contar los riesgos por enfermedades asociadas a la obesidad”.

Con mucha tristeza, contó que vio morir a su madre de un infarto a quien no pudo ayudar como consecuencia de las limitaciones que le produjo la obesidad, que se agudizó y lo tiene desde hace 10 años postrado en la cama.

“Toda mi familia sale de paseo y yo me quedo sólo, porque no puedo moverme. Me gustaría, aunque fuera caminar un par de cuadras, para visitar a mis hermanos”, afirmó Óscar, quien además asegura que tiene que mandar a hacer su ropa.

Debido a una severa depresión y ansiedad, este hombre no puede parar de comer y hace poco tuvo que ser trasladado a un hospital, para lo cual fue necesaria la intervención de 20 bomberos, dos unidades de rescate, una ambulancia y un carro del organismo de socorro.

Pese las dificultades que se tuvieron que superar para llevarlo al centro asistencial, Óscar tuvo que regresar a su casa porque, de acuerdo con la fundación que lo está ayudando, “las unidades hospitalarias del país no cuentan con la infraestructura para una atención adecuada y digna para obesos extremos”.

“Óscar fue devuelto a su casa luego de una revisión superficial y el compromiso de la EPS de iniciar un proceso inmediato para hacerlo bajar de peso”, informó Gorditos de Corazón.

La fundación afirmó que, según el cirujano bariátrico Juan Carlos Castillo, ese proceso consta de tres fases. Primero, la implantación de un balón gástrico; luego, una manga gástrica; y, finalmente, un bypass gástrico.

La entidad explicó que, para ello y en primera instancia, el paciente deberá perder 25 kilos, para lo cual se le está brindando acompañamiento profesional y terapéutico, además de los suplementos nutricionales adecuados para este tipo de casos.

Esta fundación recibe cerca de 4300 solicitudes de ayuda al año para intervenir obesos, entre los que se incluyen niños y bebés.