‘El Indio’ y ‘Pablito’, los estrategas del ELN que las fuerzas militares les siguen la pista

Fuera de los miembros del comando central, estos dos cabecillas se convirtieron en el principal objetivo para la justicia.

Alias ‘el Indio’, quien está en Chocó, y alias ‘Pablito’, quien se esconde en Venezuela, son considerados los estrategas militares de ese grupo alzado en armas.

Según el experto en conflicto Ariel Ávila, el ELN no tiene cómo enfrentar y doblegar a las fuerzas militares, por eso cambió su estrategia.

“El Estado a su vez tampoco va a dar resultados inmediatos, porque el ELN no tiene campamentos, andan de civil y se mueven mucho en la frontera”, resalta.

Entonces, es previsible que esta guerrilla incremente su accionar terrorista.

“Atacando todo el tema de infraestructura, lo que tiene que ver con torres de energía, temas petroleros y comunicación vial. Haciendo operaciones tipo comando contra cabeceras municipales no muy grandes, pero generando una sensación de inseguridad”, puntualiza.

Por otro lado, el experto en seguridad nacional Néstor Rosanía resalta que las fuerzas militares y la Policía deben replantear su lucha contra el ELN.

“Creo que el tema de la inteligencia va a ser fundamental porque ahora ellos van a estar más cerca de las cabeceras municipales, no van a estar tanto enclavados en zonas rurales. La inteligencia y la contrainteligencia tienen que funcionar mucho más rápido”, asegura.

Coinciden los dos en que la posibilidad de una salida negociada con el ELN queda liquidada con el asesinato de los 20 cadetes y pasaran años para concertar una nueva mesa de negociación.

