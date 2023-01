“Él la golpeaba”: mamá de joven desaparecida en Barranquilla sospecha del novio

María Isabel Cabarcas, de 21 años, fue vista por última vez el pasado 4 de noviembre con su compañero sentimental.

Sus familiares se encuentran desesperados y afirman que la joven era maltratada por su pareja, con quien llevaba viviendo dos años. Sospechan, además, que el hombre sepa qué paso con María Isabel.

"Cuando yo le pregunto por mi hija el día 5 de noviembre, lunes festivo, ¿dónde está mi hija? Él me dice que está bien. Le digo: ‘le tocó trabajar’ y me dice no, está descansando. Ya mi hija estaba desaparecida", dice Iyalith Vega, mamá de la joven desaparecida.

Su madre señala que algunas compañeras de su hija testificaron, ratificando que el sujeto la agredía físicamente.

Según la familia, lo que dice el novio de María Isabel Cabarcas es que la joven salió de la vivienda donde residían, sin documentos ni plata, luego de tener una discusión.