El Lamborghini no sería de alias 'Palomo'

Una mujer dice ser la propietaria del Lamborghini, que apareció en el video Travesuras del cantante puertoriqueño Nicky Jam. Según investigaciones policiales, el carro pertenecía a Víctor Alonso Mosquera, alias ‘Palomo’ o ‘El Negro Mosquera’, del clan Úsuga, que fue capturado el pasado viernes en Madrid, España, y fue uno de las pistas claves para dar con su paradero.

Sin embargo, Nicky Jam, puertorriqueño, radicado en Medellín y de gira por San Andrés, relató a Noticias Caracol cómo rentó el vehículo de alta gama.

“Me tomé el atrevimiento de pegármele en el peaje y decirle que el carro me encantaba, que si podía salir en un video mío. Ella me dijo que de casualidad tenía una compañera que alquila carros, me dio el número del teléfono y a los tres días la contactamos. Me cobró cinco millones de pesos por el alquiler del carro”, dijo Nicky Jam.

Según el director nacional de la Dijín, general Jorge Rodríguez, el vehículo hace parte de una investigación mediante la cual se llegó a la captura del señalado narcotraficante Víctor Alonso Mosquera, alias ‘Palomo’.

“En caso en particular del vehículo, como les digo es parte del prontuario y además de una gran cantidad de propiedades y de títulos valores que tiene no solamente en Europa sino en Colombia”, aseguró el general Jorge Rodríguez, director de la Dijín.

La mujer que se identificó como propietaria del vehículo, solicitó mantener su identidad en reserva y negó incluso que lo haya comprado al delincuente como lo hizo constatar con los papeles que presenta, como historial del vehículo, donde aparece a nombre de otro particular. El carro es utilizado para fiestas de 15, matrimonios y videos musicales‎.

