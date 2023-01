El largo camino de la chocoana Gloria Prado para graduarse de una maestría en Harvard

A sus 33 años es la primera mujer afrolatina que consigue ser magíster en Ciencias Médicas en Salud Global de la prestigiosa universidad.

Gloria Nayibe Prado Pino viajó a Estados Unidos en 2015, con una lluvia de sueños, entre esos, especializarse para contribuir a mejorar la salud de los habitantes del Chocó.

“Me motivé a hacerlo en Estados Unidos, porque a veces acá mismo en el país no somos valorados”, contó Gloria Prado.

Su historia en suelo norteamericano no tuvo un buen comienzo, pues la primera universidad a la que aplico, no la acepto porque no cumplía con el nivel de inglés que le exigían.

“El tema de ser negra, latina, mujer, son condiciones que ya te dejan en desventaja desde un inicio porque sabemos abiertamente que hay discriminación”, manifestó.

Pero Gloria fue perseverante y con ayuda de su hija de siete años que habla perfectamente el idioma, más un diccionario, logró manejar el inglés y aplicar a la Universidad de Harvard, desde ese momento sabía que tendría una de las lecciones más grandes de su vida.

“Crecí como mujer, crecí como persona, crecí como profesional, entonces yo sentí que todo estaba allí en ese diploma", expresó Gloria.

Su padre recuerda la llamada de su hija cuando le comentó su nuevo logro y los casi treinta mil dólares que necesitaba.

“Tocó hacer vacas, tocó hacer diferentes estrategias económicas y financieras para apoyar este proceso. afortunadamente no hemos salido defraudados”, Óscar Ramiro Prado, padre de Gloria.

Ante la preocupante situación de salud en el Chocó donde no hay un hospital de tercer nivel, Gloria abordó dentro de sus tesis, la travesía que pasan los pacientes en estado crítico, quienes se ven obligados a llenar una serie de autorizaciones y trámites para recibir una atención digna.

“En ese limbo nosotros tenemos que abordar todas las complicaciones que se presentan con esos pacientes a los que no podemos todo el tiempo ofrecerles servicios óptimos, por falta de infraestructura, por falta de recurso humano”, indicó la chocoana.

El 30 de mayo de 2019, Gloria Nayibe recibió su diploma de magíster en Ciencias Médicas en Salud Global.

“Lo cerraba un ratico, y otra vez abría y lo leía y empecé a llorar porque sentí que todo había valido la pena”, expresó Gloria.

Esta chocoana de 33 años con la enorme sonrisa que la caracteriza, espera ver realizada su investigación y ayudar a mejorar la calidad del servicio de salud.