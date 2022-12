El lío de conseguir una póliza para perros de razas potencialmente peligrosas

Dueños de mascotas de razas potencialmente peligrosas denuncian las dificultades para adquirir una póliza de responsabilidad civil, tal y como lo exige el nuevo Código de Policía.

Una de las afectadas es Cristina Arbeláez, quien pese a hacer todo lo posible para adquirir este seguro siempre le responden que hasta el momento dicho cubrimiento no existe.

“Desafortunadamente no la tengo para la venta, pues hasta ahora con las aseguradoras que yo trabajo no me han informado sobre el tema”, cuenta una representante comercial consultada por Noticias Caracol.

Stephany Gómez, concejal de armenia y activista de los derechos de los animales, aseguró que detrás de la oleada de abandonos de estas mascotas está la incertidumbre ante la ausencia de información sobre la venta de los seguros.

Quienes tienen a su lado a éstas mascotas, consideradas de raza potencialmente peligrosas, así como quienes las defienden, le piden al Gobierno y al Congreso exigir al gremio asegurador que unifique los criterios para la expedición de dichas pólizas exigidas ahora por las autoridades.