El llamado de 576 profesores a manifestantes y gobierno Duque, a propósito del paro nacional

En una carta, académicos de varias universidades pidieron a ambas partes proteger la vida y lo público. Además, instaron a un diálogo constructivo.

En la misiva, solicitan al Gobierno rectificar el rumbo frente al cumplimiento de los acuerdos con estudiantes, indígenas, afros y demás sectores que se han movilizado en el pasado.

Pidieron también no criminalizar la protesta social.

"El Esmad debe actuar de acuerdo con los protocolos más estrictos de protección de derechos; cuando así no ocurra, las instancias competentes deben sancionar contundentemente su proceder", afirmaron.

Asimismo, rechazaron el uso de la violencia tanto de la fuerza pública, como de los manifestantes durante las movilizaciones del paro nacional .

"Instamos a que estas actuaciones no ocasionen daños físicos de los bienes públicos, ni afectaciones desproporcionadamente onerosas a la vida cotidiana de las personas, especialmente de quienes tienen que seguir cumpliendo con sus deberes laborales para subsistir", señalaron.

Finalmente, llamaron a hacer propuestas que puedan ser ejecutadas en corto y mediano plazo.

