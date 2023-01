El ‘Lobo Feroz’, señalado violador en serie, podría quedar libre

A Juan Carlos Sánchez se le atribuyen cerca de 500 abusos de niños, pero las autoridades únicamente poseen el testimonio formal de una supuesta víctima.

Se trata de un hombre que afirma que el ‘Lobo Feroz’ lo violó en varias oportunidades, bajo amenazas, cuando tenía aproximadamente 12 años.

“Me llevó y me estaba quitando la ropa a la fuerza y amenazándome. Él tiene cuatro amigos en una camioneta, armados, y también estaba armado él”, contó la declarada víctima durante la audiencia que se llevó a cabo el pasado mes de febrero.

En esa diligencia judicial también declaró el sujeto que le alquiló una habitación a Sánchez. Allí, al parecer, llevaba a varios menores de edad.

“Tenían por allá 8, 9 a 10 años. Entraban en el día, en la noche no entraban”, aseguró el arrendador.

Según la defensa, el 15 marzo de 2018 prescribió la investigación contra el ‘Lobo Feroz’, puesto que han transcurrido diez años desde que se le imputaron los cargos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Sanchez podría quedar en libertad este jueves.

