El lunes empiezan a regir restricciones para Santos, confirma Procuraduría

El registrador nacional, Ariel Sánchez, reiteró lo dicho por el procurador general.

Juan Manuel Santos justificó su decisión de buscar la reelección para gobernar hasta 2018 porque siente que en su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2010, el país ha conseguido importantes avances en asuntos como las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC, la reducción de la pobreza y del desempleo y argumentó que esas políticas deben tener continuidad.

"Lo hago porque estoy convencido de que hemos avanzado lo suficiente y que por fin es posible llegar a ese futuro de prosperidad y de paz que merecemos todos los colombianos", dijo el presidente Juan Manuel Santos en una alocución transmitida el jueves.

"Tenemos que terminar la tarea que entre todos hemos comenzado", dijo, tras señalar que Colombia ha empezado a ver "una luz al final del túnel" y cuando eso ocurre "no se da marcha atrás" ni se puede quedar "en la mitad del camino".

Reacciones tras el anuncio

Al conocer el anuncio, Óscar Iván Zuluaga, candidato por el Centro Democrático, presentó su plataforma, centrada en brindar seguridad, dialogar con los sectores descontentos y la búsqueda de la paz sin arrodillarse.

Al leer un comunicado, el exministro de Hacienda señaló que buscará la paz "fortaleciendo la seguridad democrática" del expresidente Álvaro Uribe, su mentor, pero sin arrodillarse "ante el terrorismo y el castro-chavismo".

Zuluaga ha sido fuerte crítico de los diálogos de paz en La Habana entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de colombia (FARC), que en un año han alcanzado dos puntos de acuerdo sobre tierras y participación política.

El Partido Liberal, que hace parte del Gobierno, expresó a través de su presidente, Simón Gaviria, que esa fuerza política respalda la decisión de Santos de seguir en el poder.

"El presidente Santos cuenta con un gran respaldo dentro del liberalismo. Recientemente fue aclamado por las juventudes liberales como el candidato liberal a la reelección", manifestó Gaviria.

El senador Roy Barreras, expresidente del Congreso y miembro del Partido Social de la Unidad Nacional (Partido de la U), al que pertenece Santos, dijo que "tres cosas ocurrirían sin duda el año próximo: Colombia irá al Mundial (de fútbol), Santos será reelegido y haremos la paz (con la guerrilla de las FARC)".

"Santos se ha postulado y ganará", agregó.

El exministro Antonio Navarro Wolff, del movimiento Progresistas, señaló que al presidente lo apoyan otras fuerzas en el tema de la paz y pidió que el Gobierno conforme un grupo de personas que trabaje desde ahora en el postconflicto.

Otra exministra, Martha Lucía Ramírez, del Partido Conservador, afirmó que no le sorprendió el anuncio del mandatario, de quien dijo que "está en campaña desde hace seis meses".

"No creo que los colombianos lo vamos a reelegir ni a él ni a sus políticas", añadió, quien opinó que el país necesita justicia y seguridad y que en este momento "tenemos un presidente rehén de La Habana", en referencia a los diálogos de paz con las FARC.