“El machismo y el maltrato tiene que acabar”: mintrabajo sobre denuncias de jugadoras

Las deportistas se reunieron con la ministra de trabajo, Alicia Arango, quien dijo que abrirá una investigación a la Federación Colombiana de Fútbol.

"Tiene que haber igualdad, ese machismo se tiene que acabar y no vamos a permitir más maltrato", aseguró Alicia Arango sobre las denuncias de acoso laboral que fueron presentadas por las jugadoras de la selección Colombia.

Las futbolistas de la @FCFSeleccionCol femenina, @isaeche11 y @nataliagaitan3 en compañía de Carlos González Puche, director Ejecutivo y Luis Alberto García, secretario General de @acolfutpro abordaron con la ministra @AliciaArango la problemática laboral que atraviesan. pic.twitter.com/UjRVRDd6qe — MinTrabajo (@MintrabajoCol) March 11, 2019

Por su parte, Isabella Echeverri, una de las delegadas de las deportistas, contó que "muchas veces no nos pagaban los vuelos, no nos daban la indumentaria necesaria, no nos daban viáticos, jugamos por pasión, pero estamos cansadas de trabajar gratis".

La reunión entre Mintrabajo y la Federación Colombiana de Fútbol se llevará a cabo en los próximos días.

