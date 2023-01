El mapa de los episodios trágicos que se ciernen sobre el escándalo de Odebrecht

Testigos e investigadores han muerto alrededor del mayor caso de corrupción en Colombia durante 2018.

El mapa lo encabeza el ex controller del concesionario Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, quien hizo denuncias de irregularidades y falleció el 8 de noviembre de 2018 por un infarto, según Medicina Legal.

Alejandro Pizano, su hijo, llegó desde Barcelona para asistir a su funeral y murió dos días después, al tomar agua de una botella saborizada que estaba en el escritorio de su papá y que contenía cianuro.

Fiscalía no podrá usar pruebas recolectadas en casa de Jorge Pizano El hecho más reciente fue el deceso de Rafael Merchán, ex secretario de Transparencia de la Presidencia, y cuyas causas aún están pendientes de ser aclaradas por Medicina Legal.

Merchán sería testigo de la defensa en el juicio contra el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade.

Abogado de Luis Fernando Andrade dice que no hay condiciones para un juicio justo Esta serie de sucesos la completan el exmagistrado Jorge Arango, miembro del tribunal de arbitramento encargado de dirimir las diferencias entre Odebrecht y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por la liquidación de la Ruta del Sol II. Falleció de un infarto el 13 de julio de este año.

Entre tanto, la fiscal Amparo Cerón, que adelantaba labores en el juicio contra Luis Fernando Andrade, sufrió un grave accidente de tránsito durante unas vacaciones en Chile.