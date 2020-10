El mensaje que Patricia Linares le envió a Álvaro Uribe y a los que proponen derogar la JEP

Patricia Linares, que está a punto de terminar su periodo como presidenta de la JEP, habló de lo que ha hecho la corporación en estos tres años, como los resultados de los falsos positivos y la reciente confesión de las extintas FARC en el magnicidio de Álvaro Gómez .

También pidió no usar a la JEP para para materializar las aspiraciones políticas de nadie.

Corte de cuentas

Es muy satisfactorio. Me voy de la presidencia, aunque me mantengo con mucha tranquilidad, porque partiendo de cero y en un contexto adverso, en medio de campañas de desligitimatización (…) pasamos de un punto cero donde no teníamos nada, recibí este edificio con unas sillas y una mesa blanca y me voy, gracias a la ayuda y apoyo de mis colegas, dejando una jurisdicción funcionando al 100% y produciendo los tan reclamados resultados que se esperan de ella.

Cómo ha afectado a la JEP la campaña de desprestigio

Hemos logrado, gracias a la idoneidad, a la competencia, a la experiencia de nuestros colegas (…) hemos logrado superar esas campañas de desprestigio con una estrategia muy sencilla, tomando distancia de esos ataques, por injustos que sean, pero cumpliendo con nuestro deber, alejando de nosotros la presión que puede significar las exigencias mediáticas y de carácter político.

Publicidad

Cualquier modelo de justicia transicional que busca implementarse aun estando vigente el conflicto armado genera reservas, preguntas, inquietudes, miedos, y eso siempre lo hemos sabido y lo hemos aceptado con respeto.

Cuando esas campañas pasan una línea roja que desconoce el Estado de Derecho hace más difícil el proceso de implementación no solo de la jurisdicción y del sistema mismo.

Resultado más sobresaliente de la JEP

Tenemos 12.600 personas sometidas a la jurisdicción, tenemos siete macrocasos abiertos, en menos de tres años hemos realizado más de 100 audiencias, más de 430 versiones, hemos recibido 309 informes que son el soporte para la apertura de los macrocasos y tenemos más 308.000 víctimas acreditadas.

Son resultados que, si se comparan con cualquier modelo de justicia transicional, (…) deben dejarnos satisfechos con la labor cumplida en tan corto tiempo.

Qué tanto se ha aportado en materia de verdad

Publicidad

Hoy por hoy es evidente cómo avanza la verdad y los impactos de esas verdades desconocidas por el país, que al hacer explícitas generan muchas inquietudes, dudas, reacciones.

¿Cuál es el trabajo de la JEP ? Verificar que esas verdades, que no se agotan en el dicho de una persona, en la expresión, en lo que pueda consignar en una carta o comunicación; implican detalles exhaustivos, información que realmente alivie el dolor de las víctimas y sirva para esclarecer esa verdad plena que buscamos, va a ser el resultado que debemos garantizar a la sociedad.

Falsos positivos

Ese caso tiene un avance muy importante, seguramente antes de finalizar el año tengamos el escrito de acusaciones, eso implica que estaríamos ad portas para la audiencia de reconocimiento de responsabilidad y la resolución de conclusiones que corresponda.

Desde luego que la pandemia nos ha afectado de manera severa porque el modelo ha sido diseñado para grandes audiencias, encuentros en territorio. No obstante, el caso que usted menciona es uno de los que presenta mayor avance y que muy seguramente va a tener muy pronto resultados.

Publicidad



Secuestros

Yo no me refiero a casos específicos; sin embargo, ese macrocaso que menciona también está ad portas del escrito de acusaciones, eso quiere decir que está en una etapa de avance que lo pone ad portas de ser resuelto ojalá antes del primer trimestre del próximo año.

Magnicidio de Álvaro Gómez

Los jueces obviamente parten de las evidencias y las pruebas. ¿Cuál es la diferencia?

En el caso de la jurisdicción ordinaria, si una persona es acusada de un determinado delito es el Estado, a través de los jueces, con los órganos de investigación, tienen la obligación de la prueba para demostrar que esa persona es culpable de una determinada conducta.

En el caso de la JEP, la persona que se somete está obligada a confesar y aportar la verdad plena de los delitos cometidos. Si no lo hace está expuesta a la pérdida de los beneficios transicionales y obviamente no podrá allanar el camino para acceder a la sanción propia, que implica restricción de derechos, pero no necesariamente privación de la libertad. Lo que hará la jurisdicción es administrar justicia con la base probatoria que corresponde.

Publicidad

Los jueces de la jurisdicción tienen un punto de partida que son los informes, provienen de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría.

Esos miles de expedientes que no han podido ser la base de decisiones definitivas en la justicia ordinaria serán base para la jurisdicción, así como los testimonios de las víctimas, las versiones de las personas que asumieron responsabilidad con la obligación de aportar todas las pruebas posibles.

¿Está el país preparado para encarar las verdades?

¿El país está preparado para seguir alimentando, a partir del olvido y la impunidad, una guerra que no logramos superar?

La verdad causa dolor, inconformidad. Frente a la verdad plena muchos van a tener reservas, otros no van a querer que se devele porque seguramente va a evidenciar compromisos que tengan con lo que ha pasado, por qué ha pasado y cómo se realizaron tantos crímenes.

De lo que se trata es, como sociedad, de tener el valor y la entereza para encontrar un camino, una alternativa que se convierte en histórica en la medida en que ha sido única para encontrar esa verdad.

Publicidad

Los colombianos no queremos más silencios que alimentan el dolor y los odios.

Jesús Santrich

A cualquier persona que traicione el proceso de paz, que desconozca la oportunidad que le brindó la sociedad colombiana, principalmente las víctimas, les diría que han causado más dolor, ha contribuido a que la guerra permanezca y han sido desleales con ellas mismas en la medida que tuvieron la valiosa oportunidad de contribuir y aliviar el dolor de las víctimas, que nunca lograrán superar de manera plena el dolor causado, y allanar un camino de contradicción y enfrentamiento entre la sociedad colombiana.

Qué dice a quienes afirman que la JEP genera un manto de impunidad

Evidenciar la verdad por dolorosa que sea es la antítesis de la impunidad que ha permanecido en Colombia durante décadas.

Por ejemplo, el reclutamiento forzado , han sido más de 15 años con 5.000 noticias criminales que reposan en la Fiscalía sin respuestas. En menos de 10 meses la jurisdicción ya está en fase de versiones con las personas comprometidas con estos delitos.

Publicidad

Les diría que estamos cumpliendo a cabalidad con nuestro mandato, con el rigor que se nos impone, que tenemos la idoneidad, la preparación y la disposición de seguir adelante no obstante las presiones mencionadas y que sabremos honrar ese compromiso por las víctimas del país.

Álvaro Uribe y su propuesta para derogar la JEP

Los debates políticos les corresponden a los políticos.

Nosotros somos un sistema de rango judicial, con un periodo específico, con un mandato específico, con funciones claras que nos ubican en el poder judicial, siempre hemos respetado la división de los poderes, la autonomía de los demás poderes públicos y reclamamos el respeto para nosotros a nuestra autonomía e independencia.

En qué se ha equivocado la JEP

Publicidad

Esta jurisdicción es un modelo inédito en el mundo.

El modelo se construye en el día a día y seguramente hay muchas cosas que rectificar o que se pueden replantear. Estamos siempre abiertos a la crítica objetiva, constructiva y abiertos en el marco de la Constitución a rectificar lo que haya que rectificar.

A quién en Colombia no le interesa que se sepa la verdad

A aquellos que se puedan ver comprometidos cuando esa verdad emerge.

Hizo un llamado para que “este proceso, no solo el sistema, sino el proceso mismo, se saque de los debates políticos que desarrollan los políticos para materializar sus aspiraciones políticas. Pongamos por encima las necesidades de una sociedad que clama por esa verdad para allanar el camino a la paz sin que eso implique repetición”.

Si no sabemos qué pasó, si no identificamos a los responsables de esa verdad, por dolorosa que sea, difícilmente vamos a hallar ese camino para reconstruirnos como sociedad.