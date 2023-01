‘El monstruo de Fundación’ le disparó a su esposa hace dos meses y ella escapó de milagro

Eso afirma la mamá de Génesis, la niña de 9 años a quien Adolfo Enrique Arrieta ahorcó y quemó. El país rechaza el atroz crimen.

Yeimy Vizcaíno, madre de la menor asesinada, asegura que el sujeto "hace como dos meses amenazó a la mujer y le metió dos tiros, pero ella salió corriendo y el tiro no la cogió y se fue para donde la Policía, y luego para donde su mamá y a consecuencia de eso se dejaron".

El confeso asesino, que no aceptó cargos, enfrenta una pena entre 41 y 51 años de prisión.

Autoridades indiciaron que tomarán muestras de ADN del cuerpo calcinado de la niña para cotejarlas con el imputado y determinar si la pequeña fue abusada.

"Uno ya no conoce al vecino. Ya uno no sabe quiénes son los buenos ni quiénes son los malos", lamenta María Berdugo, habitante de la zona donde murió la pequeña el pasado viernes.

