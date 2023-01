El ‘Monstruo de Fundación’ pide perdón por el asesinato de la pequeña Génesis

“Yo realmente no sé ni lo que hice (…) yo no soy mala gente”, dijo Adolfo Arrieta en un video que grabó en una celda de la cárcel en Santa Marta.

Arrieta confesó el feminicidio, pero no aceptó los cargos que le fueron imputados.

“Pido perdón a la mamá, al papá y a los familiares de esa niña. En todo caso discúlpenme, y todo el mundo entero, que yo realmente no sé ni lo que hice. Que yo también tengo a mi hijo y tengo mi hija, y a mi familia y ahora no tengo nada. Así que estoy pidiendo perdón. A mí todo el mundo me conoce en Fundación. Que yo no soy mala gente y la gente que me conoce sabe bien cómo soy”, declaró en medio del llanto.

Yeimy Vizcaíno, madre de Génesis Rúa, dijo por su parte que "ni la cárcel será castigo pa’ ese desgraciado hombre. Yo siento que la cárcel no es el castigo. Y si le ponen cien años él no me va a quitar este dolor que tengo por mi hija".

Arrieta podría ser trasladado del centro penitenciario Rodrigo de Bastidas en Santa Marta a una cárcel de máxima seguridad en Valledupar.

El cuerpo de la niña de 9 años sigue en Bogotá, donde se realizan pruebas para establecer si el sindicado abusó sexualmente de ella.

