"El mundo entero está mirando lo que pasa en Colombia": Presidente de la Asamblea General de la ONU

Miroslav Lajcak vino al país a reafirmar el apoyo de ese organismo al proceso de paz y conocer los retos de la implementación.

“Sería muy fácil si no hubiera retos. Después de muchos años de conflicto es lógico que haya retos y también entiendo que la gente quiere ver cambios inmediatamente la gente es impaciente, pero lo primero que quiero decir es que el mundo entero está mirando lo que pasa en Colombia”, dice Lajčák.

El Presidente de la Asamblea General también afirmó que aunque algunos se beneifician del conflicto el mayor damnificado es la población civil. "Definitivamente la gente sufre por el conflicto. Donde no hay paz, no hay desarrollo. Donde no hay paz, la dignidad humana no es respetada. Los derechos humanos son violados. La paz es el principio de todo. Si no hay paz, en todo lo que podemos pensar es en cómo lograr la paz. Si tienes paz ya puedes pensar en desarrollo y muchas otras cosas más", afirmó el dirigente.

El alto dignatario también habló del vecino país: “Venezuela es un asunto del que se habla mucho en la ONU. No en la Asamblea General formalmente, pero si en el Consejo de seguridad. Y claro entre líderes regionales, los presidentes, los cancilleres que llegan a las Naciones Unidas hablan de Venezuela. Usted ve el éxodo de la gente dejando su país. Hay problemas que deben ser resueltos y la mejor manera es a través de una dialogo político interno”.

En un par de semanas, la ONU definirá si está o no presente en las elecciones de Venezuela. Mientras tanto, asegura que, así como Colombia tuvo en ese organismo un aliado en tiempos de guerra lo tiene ahora en tiempos complejos, pero de paz.