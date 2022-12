El novio de esta modelo la golpeó fuertemente en un viaje de vacaciones

Temor e impotencia es el sentimiento de Yuliana Cardona al ver el rostro de su hermana Adriana Cardona, quien desde hace 15 días lidia con moretones y contusiones provocados por una fuerte golpiza, que al parecer le propinó el novio en medio de un paseo vacacional.

“Estaban en Punta Cana paseando y era el día de regreso. El novio comenzó a tomar muchos cócteles y mi hermana en un momento perdió el conocimiento y cuando despertó la estaban golpeando”, cuenta Yuliana, quien decidió contar la historia para evitar que casos como este se repitan.

Personas que se hospedaban en el mismo hotel de los hechos, el pasado 11 de septiembre, al escuchar los gritos alertaron a la administración y de inmediato personal del lugar la auxilió.

Personal del hotel trasladó a la pareja al aeropuerto por separado y allí la aerolínea se encargó de asignarles distintos vuelos de regreso.

La familia de Cardona se encargó de recibirla y posteriormente acudir a la Fiscalía, donde el médico le dio 25 días de incapacidad y una orden de caución para que su novio no se le acercara. Sin embargo, les aclararon que por no haber ocurrido el delito en Colombia no podían investigar y abrir un proceso.

Por ahora, Adriana solo espera recuperarse y ha decidido no hablar del tema.