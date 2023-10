El padre Chucho volvió a Colombia tras quedar atrapado en Israel: “Aquí estamos”

A Colombia llegó el segundo vuelo humanitario procedente de Israel. Un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC, trajo de vuelta a 110 connacionales que habían quedado atrapados en medio del conflicto que se libra en Medio Oriente.



El segundo grupo de colombianos arribó en un Boeing 737 de la FAC después de un vuelo de más de 17 horas con varias escalas. A pesar del agotador trayecto, las sonrisas, el júbilo y la tranquilidad eran evidentes.

“Felices, muy agradecidos con todo el esfuerzo que hace el Gobierno nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y todos, pues podemos estar nuevamente en nuestra patria”, manifestó Manuel Ossa, connacional.

Algunas personas siguen afectadas por lo que vivieron en medio del conflicto que Israel libra contra el grupo terrorista Hamás.

“Salir está difícil, pues los pocos vuelos ya están llenos, entonces esa era nuestra preocupación, que no hubiera vuelos o que el aeropuerto estuviera cerrado. Gracias a Dios”, afirmó Wilson Guzmán, colombiano.



Personas como la futbolista Valentina Arcila salieron de Israel con un sentimiento de nostalgia, pues recientemente había empezado a entrenar con un equipo profesional: “No se sabe cuándo vaya a terminar la guerra. No creo que vaya a volver. Tendríamos que llegar el club y nosotros a un acuerdo, porque sí es algo que uno no piensa que va a vivir y no quisiera volver a vivir”.

El padre Chucho, quien viajaba con feligreses, solo siente agradecimiento con quienes los trajeron de vuelta al país: “Estos ángeles, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, maravillosos, el Ejército de Colombia también. Aquí estamos”.

Para los militares de la FAC, esta era una de las misiones más importantes de sus carreras: “Podemos llegar a cualquier lugar del mundo donde esté algún connacional, llegamos por todos los medios, en el avión que sea. Los traemos a salvo”.

A Colombia ya han llegado 220 ciudadanos repatriados. Por ahora, no se tiene confirmado si más vuelos de la FAC salgan a Israel en búsqueda de más connacionales.