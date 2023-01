El país de los jóvenes: ¿qué le pide el movimiento estudiantil al gobierno Duque?

Su primera reivindicación es el presupuesto para la educación. También les preocupa el asesinato de líderes, el medio ambiente y la desigualdad social.

Este martes, más que nunca, los jóvenes le dicen al país que el movimiento estudiantil no está de acuerdo con las políticas del gobierno de Iván Duque.

Sobre el presupuesto de la educación, el líder Christian Guzmán dice: “Se incumplió un fondo de 1,2 billones que era un presupuesto de recursos que no se encontraba en el Estado. El gobierno dijo que no estaba esa plata y preguntamos al departamento y sí había 5,3 billones y el gobierno dijo que no estaba y que iban a dar 72 mil millones”.

Los estudiantes buscan no solo sacar adelante sus propias reivindicaciones sino la mayoría de problemas que padecen los colombianos.

“La educación es superimportante, pero vamos a acompañar todas las demás reivindicaciones, el tema de salud, el tema pensional, la vida de los líderes sociales y líderes barriales”, afirman.

Y son conscientes de los abismos sociales que tiene la sociedad colombiana. Los derechos humanos y el derecho a protestar, sin ser asesinados, es otro punto que les importa.

Dicen que ven con buenos ojos la apertura de un diálogo con los miembros del comité del paro , pero por ahora, advierten, no asistirán.

Finalmente insisten en la gratuidad de la educación y el acceso de más jóvenes a la universidad. Aseguran que Dilan Cruz murió intentando reivindicar ese derecho.



Vea también:

Música, velas y abrazos: así despiden a Dilan Cruz frente al Hospital San Ignacio