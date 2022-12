“El país debe rodear y apoyar a las Farc si dejan las armas”: alias El Alemán

Durante un Foro Público de justicia y Paz en Medellín, el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, manifestó que para que sea exitosa la dejación de armas por parte de las Farc, el país debe rodearlos y apoyarlos, para que todos se acojan a los acuerdos y no queden hombres armados que inicien otro tipo de organizaciones criminales.

Alias El Alemán reiteró que está dispuesto a sentarse en la mesa de diálogo en La Habana con el Gobierno y las Farc, para realizar aportes a este proceso de paz y reconciliarse con los que alguna vez fueron sus enemigos.

El ex jefe paramilitar manifestó que a pesar de que el haber estado en la cárcel más de ocho años cambió muchos de sus puntos de vista, esta no es la solución para los problemas con las Farc.

Fredy Rendón Herrera manifestó que ha sentido que el país le ha abierto los brazos desde su salida de la cárcel y espera que hagan lo mismo con los demás acogidos por la Ley de Justicia y Paz y con los miembros de las Farc, cuando entreguen las armas.