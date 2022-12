“El país perdió una gran luchadora”: hermano de Gilma Jiménez

En medio del dolor por la partida de la senadora, quien falleció a las 6:31 p.m. del sábado, en la clínica del Country de Bogotá, sus hijas le dan a esta hora el último adiós en la funeraria Gaviria, al norte de la ciudad, y envían un mensaje al país para que se siga con el legado de su madre, la defensa de la niñez en Colombia.

"Si luchamos por los niños, este país cambia, pero por convicción", dijo Johana Salamanca.

Bibiana Salamanca, otra de sus hijas, se refirió a su progenitora como "la amiga de todos". "Ella no era una congresista, ella no se sentía bien así. Salía a la calle sin ningún equipo de seguridad, porque ella no era eso", dijo.

"Quiere estar acá para que puedan acercarse", agregó. Por este motivo, no se realizó su velación en el Congreso puesto que, este sábado, después de la 1:30 de la tarde, se permitió el ingreso al lugar para las personas que quisieran acompañar a la familia.

La trabajadora social, que llegó al Senado por el Partido Verde, será enterrada este domingo después de mediodía, en Jardines de la Paz.