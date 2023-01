‘El Paisa’ se fue de Miravalle, pide liberación de Santrich para volver

El otrora jefe máximo de la columna Teófilo Forero no volverá al espacio territorial hasta que sea excarcelado el líder de FARC, confirmó Iván Márquez.

“Hablé anoche con ‘el Paisa’, quien ha tomado la decisión de no venir a este espacio hasta tanto no se dé la liberación de Jesús Santrich”, dijo Márquez desde Miravalle, Caquetá.

Así mismo, advirtió que Santrich, quien adelanta una huelga de hambre tras ser detenido con fines de extradición por supuestos nexos con el narcotráfico, “puede morir”.

Márquez afirmó que “no es que seamos desconfiados. Nosotros simplemente estamos esperando hechos. Él (‘el Paisa’) está esperando un hecho concreto, que se produzca la excarcelación de Jesús Santrich por ser una medida totalmente injusta”.

El mismo Iván Márquez salió repentinamente de Bogotá, lo que ha generado algunos interrogantes.

Pero, ¿quién es 'el Paisa'? En este video se lo contamos:



Este es el prontuario de Hernán Darío Velásquez, alias 'El Paisa', quien en su momento comandó la columna Teófilo Forero de las FARC >>> https://t.co/XfrWEF8s0P pic.twitter.com/Lc6ET1BD8l — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 21, 2018