El papa Francisco “armo lío” en Colombia con un mensaje de paz y reconciliación

Estuvo en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Millones de feligreses, conmovidos con sus palabras, fueron a su encuentro.

El miércoles 6 de septiembre de 2017, a las 4:10 p.m., el Pastor Uno aterrizó en Colombia para dar inicio a una visita inolvidable.

Tras ser recibido por el presidente Juan Manuel Santos, el papa saludó a policías y militares heridos en combate. Incluso se encontró con Emmanuel, el hijo de Clara Rojas que nació en cautiverio.

Unas 700.000 personas salieron a saludarlo en su recorrido de 15 kilómetros hacia la Nunciatura Apostólica, donde pasó cuatro noches. ¡Francisco!, ¡Francisco! Era el grito que retumbaba por las calles bogotanas.

Al caer la noche y con una ruana puesta, el sumo pontífice dio su primer mensaje: “hasta los más chicos pueden ser héroes, no se dejen vencer, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza”.

“Soñar a lo grande”

En su segundo día, Francisco se reunió con Juan Manuel Santos y Enrique Peñalosa. Recibió las llaves de Bogotá y vivió un instante de oración junto al cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia.

Después tuvo lugar uno de los momentos más recordados de su visita. Desde el balcón del Palacio Arzobispal pidió a los jóvenes no temerle al futuro: “¡Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y lo que se propongan! ¡Atrévanse a soñar a lo grande!”, les dijo.

Más tarde animó a obispos a ser protagonistas en la reconciliación del país. “Ustedes no son técnicos ni políticos, son pastores. No tengan miedo de alzar serenamente la voz para recordar a todos que una sociedad que se deja seducir por el espejismo del narcotráfico se arrastra a sí misma en esa metástasis moral que mercantiliza el infierno y siembra por doquier la corrupción”, sostuvo.

Después ofreció su primera misa en el país. Más de 1.300.000 personas se congregaron en el parque Simón Bolívar, pese a la lluvia. Con el tema 'Artesanos de la paz', el santo padre exhortó a "disipar las tinieblas de la sed de venganza". En medio de juegos pirotécnicos terminó la eucaristía.

Francisco, amigo, el llano está contigo

Arpas, cuatro y maracas hicieron saber al papa que había llegado a Villavicencio, segunda ciudad en la lista.

Francisco celebró una multitudinaria misa en Catama donde beatificó a Pedro Ramírez Ramos, asesinado en Armero un día después del magnicidio de Gaitán, y a Jesús Emilio Jaramillo, quien murió a manos del ELN en 1989. Afirmó que ambos simbolizan "la expresión de un pueblo que quiere salir del pantano de la violencia y el rencor".

Su homilía, que se llamó 'Reconciliarse en Dios, con los colombianos y con la creación', le permitió recalcar que es necesario “abrir una puerta a todas y a cada una de las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto”.

“Todo esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación será un fracaso”, dijo como conclusión frente a unas 650.000 personas.

Luego de descansar en Las Malocas, Francisco escuchó de primera mano varios testimonios del conflicto armado en Colombia. Excombatientes y víctimas narraron sus experiencias. Pastora Mira García, quien perdió a cuatro seres queridos en la guerra, dejó uno de los mensajes más emotivos: “perdonar lo imperdonable”.

El papa agradeció a cada uno por compartir, con valor, sus dolorosos relatos. Confesó que añoraba ese momento y pidió a los colombianos que “no pierdan la paz por la cizaña, ni tengan temor a pedir perdón”. Al final, oró junto al cristo mutilado de Bojayá.

“El amor es más fuerte que el odio y la violencia”: emotivo encuentro... Su recorrido terminó en el Parque de los Fundadores, donde recordó con un ‘Toque de silencio’ a las más de 8.000.000 de víctimas que ha dejado el conflicto en Colombia. Antes de irse sembró un árbol como símbolo de paz.

Iglesia de puertas abiertas

En el aeropuerto Olaya Herrera y con asistencia de 1,3 millones de fieles, el obispo de Roma celebró su tercera misa en Colombia. Esta vez fue la oportunidad para recordar que “todos tienen cabida en la Iglesia, buenos y malos, todos”.

Después de un breve recorrido por las calles de Medellín llegó al Hogar San José, lugar que sirve de refugio para niños abandonados, desplazados y en situación de pobreza.

"También el niño Jesús fue víctima del odio y la persecución, tuvo que huir con su familia. Ver sufrir a los niños hace mal al alma, porque los niños son los predilectos de Jesús. No podemos aceptar que se les maltrate", reflexionó.

El papa aseguró que esta obra, dirigida por las hermanas Dominicas de la Presentación “es una prueba de amor”.

En su última parada en Medellín, el máximo jerarca de la Iglesia católica se reunió con obispos, sacerdotes y religiosos. Allí les recordó que “el diablo entra por el bolsillo” y los invitó a “callejear la fe”.

Hasta siempre papa Francisco

Eran apenas las 7:00 a.m. del domingo 10 de septiembre e impresionantes multitudes esperaban en varios puntos de Bogotá para decirle adiós al santo padre, que terminaría su visita apostólica en Cartagena.

Una vez llegó a La Heroica recibió como regalo un sombrero vueltiao y se dirigió a la plaza San Francisco de Asís donde bendijo la primera piedra de Talitha Qum, un proyecto social para favorecer a mujeres explotadas sexualmente y a habitantes de la calle.

Además, Cartagena dejó una imagen que pocos podrán olvidar: el papa con un ojo morado.

Durante su caravana por la ciudad, el pontífice fue víctima de una frenada intempestiva y terminó golpeándose con el vidrio del papamóvil. Fiel a su estilo, Francisco hizo gala de su buen humor diciendo “me metieron una piñada”.

Superado este incidente volvió a dejar una frase para recordar: "Dios nos enseña a través del ejemplo de los humildes".

Luego presidió el Ángelus en el atrio del Santuario de San Pedro Claver y una vez terminó tuvo palabras para Venezuela.

“Desde esta ciudad, sede de los Derechos Humanos, hago un llamamiento para que se rechace todo tipo de violencia en la vida política y se encuentre solución a la grave crisis que se está viviendo", dijo.

Al llegar la tarde se dirigió a Contecar. Allí lo esperaban unas 800.000 personas para que oficiara su última misa. Esta ceremonia estuvo marcada por mensajes contundentes como este:

“Heridas hondas de la historia precisan necesariamente de instancias donde se haga justicia, se dé posibilidad a las víctimas de conocer la verdad, el daño sea convenientemente reparado y haya acciones claras para evitar que se repitan esos crímenes. Pero eso solo nos deja en la puerta de las exigencias cristianas. A nosotros se nos exige generar «desde abajo» un cambio cultural: a la cultura de la muerte, de la violencia, respondemos con la cultura de la vida, del encuentro”, exclamó el sucesor de Pedro.

El sol desaparecía en Cartagena y anunciaba al mismo tiempo una despedida.

“Ustedes me han hecho mucho bien”, dijo el papa Francisco en su adiós, no sin antes pedir, como tantas veces en su visita, que rezaran por él.

