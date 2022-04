¿El papa Francisco recibirá a otros candidatos a la Presidencia de Colombia?

Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico en Colombia, reveló en entrevista con Noticias Caracol cuáles serán los mensajes del papa Francisco durante esta Semana Santa, en la que los fieles podrán regresar a los templos, tras dos años de pandemia del COVID-19, y también hizo referencia a la elecciones que se aproximan en el país.

En medio de la grave situación por la invasión de Rusia a Ucrania, el pontífice hará reflexiones sobre el conflicto que tiene en vilo al mundo.

“El mensaje central es el mismo, nosotros celebramos el triunfo de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado, que representan todas las cadenas que le impiden al hombre ser libre y ser pleno, pero es cierto que el contexto particular que vivimos: un fin de la pandemia que esperábamos poder salir rápidamente de las consecuencias, ha sido realmente afectado por este espectro de la guerra que se hace nuevamente presente en la comunidad internacional”, comenta el enviado especial de papa Francisco.

Además, recalca que la Santa Sede tiene muy claras cuáles deben ser las prioridades de la geopolítica mundial en estos momentos de tensión.

La Iglesia está jugando un papel importante dentro de lo que ocurre, “dentro de lo que nos corresponde, siempre somos una fuerza en favor de la paz. No tomaremos partido de uno contra otro, no porque no tengamos una visión de quién tiene responsabilidad y quien no la tiene, pero lo primero que queremos es que cesen los combate, cesen las muertes, la violencia. Segundo, preparar la posguerra, cómo salimos de esto, cómo se recompone la relación entre Ucrania y Rusia. Cómo salimos y cómo resolvemos los problemas que de alguna manera si no han justificado, sí conducido a este conflicto”, dice.

Para Colombia el mensaje de la Iglesia en estos días santos va a ser muy claro: “de acompañar con una visión a largo plazo una Colombia más justa, más equitativa, más democrática, con una democracia más perfecta y creo que eso se va a dar más allá de las polarizaciones inmediatas de la campaña electoral, yo creo que hay que pensar en el después, así como hay que pensar en la posguerra, hay que pensar que las elecciones no son todo”.

Sobre los encuentros con los candidatos presidenciales, Montemayor dijo que él está abierto a reunirse con quienes lo soliciten, pero con el pontífice “es más difícil porque ya se ha formalizado la campaña, el papa ha recibido a dos precandidatos y no recibió a más porque no hubo peticiones, no pidieron cita”.