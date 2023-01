El pequeño Samuel Vega ganó otra batalla: le hicieron su primera cirugía

El niño de nueve años, que sueña con volver a caminar, fue intervenido exitosamente en el Instituto Roosevelt. Esto es lo que viene para él.

“Hace mucho tiempo, con mi mamá, hemos peleado con la EPS y hemos tocado muchas puertas”, dice Samuel, quien se recupera de la cirugía.

Y es que, desde hace nueve años, cuando le diagnosticaron una parálisis cerebral, Samuel y su mamá vienen luchando por atención médica para que el niño vuelva a caminar.

“Hace mucho tiempo estaba tratando de que le operaran el pie porque tenía el pie demasiado torcido y él siempre me decía: ‘mami no me puedo poner ni unos zapatos bien’”, afirmó Luz Adriana Mora, mamá del menor.

Katherine Saavedra, jefe de relaciones públicas del Instituto Roosevelt, explicó qué le hicieron a Samuel: “Se realizó una incisión en los tendones para enderezar la postura del pie, luego se puso un yeso y la idea es que, con un proceso de recuperación, pueda empezar a usar un caminador para hacer desplazamientos cortos.

Jesús Duque, uno de los titanes Caracol, ha sido clave en esta batalla.

“Tenemos que seguir luchando por conseguir el resto de elementos para la recuperación, como su silla motorizada”, dijo y añadió que están coordinado con otros titanes.

