El perro que bebe cerveza en Medellín: ¿nuevo caso de maltrato animal?

Durante esta época de fiestas decembrinas se evidencian este tipo de casos. Una médica veterinaria explica lo que puede generar en las mascotas.

En un video grabado en el barrio Andalucía La Francia de la comuna 2 (Santa Cruz), nororiente de Medellín, se ve como un hombre le da de beber a un perro de raza Beagle, una cerveza.

Publicidad

En medio de risas, las personas que presencian el hecho, entre quienes se encuentra una mujer que expresa con preocupación “ya le está dando mucho”, como se escucha en el video.

Ante esto, María Camila Gómez, médica veterinaria del Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES explica la razón de por qué se deben evitar este tipo de prácticas.

“Sobre todo en las temporadas de fiestas como Navidad o fiestas de cada región, se ven muchos casos de intoxicación; en los perros y los gatos la alimentación tiene que ser muy balanceada y los alimentos tóxicos hay que evitarlos a toda costa porque ponen en riesgo la salud de estos animales”, indica Gómez.

Aunque el alcohol también es tóxico para los seres humanos, la veterinaria señala que las personas tienen una capacidad hepática de metabolismo mucho más hábil, en comparación con animales como perros o gatos.

Publicidad

"Las personas tenemos todas las rutas de metabolismo hepático, en cambio los perros y los gatos son muy deficientes en una de esas rutas que es la vía de glucuronidación, esa misma es la que los hace más sensibles ante el consumo de ciertos alimentos y medicamentos, esta vía ayuda también en la excreción de las sustancias que pasan por el hígado, y al no tenerla los hace más susceptibles a sufrir intoxicaciones", explica.

En ese caso, el etanol, una sustancia que forma parte de numerosas bebidas alcohólicas, actúa como sustancia tóxica que puede tener varios tipos de consecuencias:

Publicidad

Genera un síndrome sedante: baja la frecuencia cardiaca y respiratoria.

Deteriora la salud: se presenta vómito, diarrea y a largo plazo puede producir daño severo en el hígado o neurológico y este último puede ocasionar la muerte.

Sobre el tema de maltrato animal, la veterinaria manifiesta que al ser un hecho intencional aun sabiendo que no les hace bien, ya no se hablaría de intoxicación sino de envenenamiento.

“En el tema del alcohol específicamente, hablamos de intoxicación cuando se trata de algo accidental, como se intoxicó porque se comió un pedazo de torta de chocolate, pero cuando se le da con la intención de dárselo y sabiendo que es una sustancia que no les hace bien entra en el tema del envenenamiento, por eso hay la conjetura de maltrato animal, por la intención", señala.

La veterinaria finalmente advierte que además en esta época también se presentan casos de intoxicación por suministrarles a los animales grasas o alimentos altos en sodio, los cuales generan alteraciones en el sistema gastroentérico , inflamación del páncreas, vomito diarrea y mucho dolor abdominal.

Gómez señala que debemos respetar las libertades del bienestar animal, las cuales son:

Publicidad

Libre de hambre y sed

Que tengan un ambiente adecuado

Libres de enfermedad y dolor

Libres de expresas su comportamiento natural

“Está bien compartir con nuestras mascotas, quererlas como ellas nos quieren de manera incondicional pero no debemos propiciar actitudes que violen esas libertades”, asegura.