El pico y placa tiene que continuar: María Mercedes Maldonado

Sobre seguridad, la candidata progresista aseguró que en materia de delitos hay algunos índices que se han reducido como homicidios, pero el hurto a personas ha crecido. Explicó que la capital le aporta recursos de su presupuesto a la Policía Nacional y que en materia de seguridad hay dos instancias, la Policía y la Fiscalía.

Por ello sostiene que hay que trabajar en llave con estas instituciones pues es “muy frustrante ver que se captura a un ladrón y a las dos horas lo sueltan”.

“Hay que fortalecer cuadrantes, y hacer más acciones de inteligencia como identificar bandas”, explicó.

Sobre movilidad, indicó que debe realizarse la troncal de Transmilenio por la Boyacá, una obra que debió empezarse antes. Además, la adecuación y mejora de la infraestructura de las estaciones del sistema. Así como agilizar la construcción y operación de cables en Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

Añadió que al SITP le hace “falta gerencia” pues Transmilenio asumió toda la operación y le ha faltado eficiencia temas como las rutas y las frecuencias.

“Yo filosóficamente estoy con Uber, que la gente tenga un servicio alternativo de mayor calidad y comodidad. El problema es que no está reglamentado y la posición del Gobierno es que no es legal, por ello es importante que se reglamente a nivel nacional. También es legítimo el reclamo de taxistas en el sentido laboral”.

Sobre las basuras aseguró que se debe convivir con un sistema mixto que incluya a la población recicladora.

Defendió los programas sociales de la administración Petro, como los mejores que ha tenido la ciudad. “Hay que continuarlas, mantenerlas y consolidarlas, pero donde haya fallas hay que reconocerlas”.

Al preguntársele, también reconoció que en esta administración distrital ha habido problemas de ejecución.

Sobre las corridas de toros en Bogotá reveló, “Yo estoy muy contenta de que se haya aprobado la consulta antitaurina, la voluntad popular es el mecanismo más importante para decidir. No más toros en Bogotá, no más maltrato animal”.

De la comunidad LGBTI opinó que “el problema más grandes es de la discriminación. Hay que trabajar propuestas pedagógicas de inclusión de estas minorías. Programas incluyentes de salud, por ejemplo”, señaló.

Sobre la drogadicción en los colegios cree que “hay que fortalecer la comunidad escolar, hay que dar mucha formación a los niños y una educación más amplia para que sean seres más autónomos”.

La candidata progresista expresó también que sí está de acuerdo con el uso del estadio El Campín para conciertos, pero explicó que Bogotá también necesita un escenario multipropósito.

Otro de los temas sobre los que se pronunció fue el del pico y placa: “No es realista que no continúe, pero tal vez hay que escuchar a la gente y hacer algunos ajustes”.