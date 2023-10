“El presidente Petro ha mostrado ser una persona objetiva”, dice embajador de Palestina en Colombia

En medio del rifirrafe entre los comunicados emitidos por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el gobierno de Israel , diferentes sectores políticos han brindado sus opiniones, entre ellos el embajador de Palestina, Rauf Malki.



Durante este domingo, 15 de octubre de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel informó que tomó la decisión de detener las exportaciones de seguridad a Colombia, esto tras algunos comentarios del presidente Petro sobre la guerra entre Israel y Hamás, la cual ha cobrado la vida de más de 3.800 personas.

Lior Haiatm, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, dijo que las declaraciones del presidente Petro “reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas del Hamás, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia”.

La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar y en sus redes sociales escribió: “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”.



Tras las declaraciones, en entrevista con Caracol Ahora, el embajador Malki definió al presidente Petro como “una persona objetiva” porque, según él, “ha hablado de la verdad, de lo que está pasando en Palestina". A su vez criticó la postura de otros líderes mundiales, "sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, han mostrado una hipocresía a favor de Israel dándole todo el apoyo para que ahora mismo estén masacrando al pueblo palestino”.

Indicó que Gustavo Petro “ha rechazado todo tipo de violencia. Él es un hombre de paz y está llamando a que haya paz tanto en Colombia como en Palestina como en Ucrania, como en cualquier parte del mundo. No he visto que él no haya condenado la muerte de civiles de cualquier parte”.

Aunque el bombardeo y ataques entre Israel y Hamás ya cumple más de una semana, el embajador Malki enfatizó que es importante ponerle fin al conflicto, pues "entre más violencia y más guerra no vamos a conseguir nada y nosotros estamos muy de acuerdo con él (Gustavo Petro). Lo que no se consigue con violencia, no se consigue con más violencia".