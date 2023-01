El problema no es hormonal sino social: jefe de Medicina Legal sobre castración química a violadores

Solo el año pasado, para vergüenza de todo el país, 56 menores de edad fueron abusados sexualmente cada día en Colombia. ¿Qué hacemos?

El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, reveló que los días miércoles, jueves y viernes es cuando se presentaron más agresiones.

Entre los cero y los 16 años se reportaron 20.593 casos, lo que equivale al 86% del total de abusos sexuales en todo el país. En materia de primera infancia, el panorama es desalentador.

“Tenemos más de 3.800 casos de niños y niñas entre los 0 y los 4 años de edad que han sido abusados, maltratados y ultrajados sexualmente”, asegura Valdés.

Durante abril, mes del niño, se registraron más ataques.

Ahora bien, el director de Medicina Legal fue contundente al referirse al proyecto de castración química voluntaria, que hace tránsito en el Congreso de la República.

“Este fenómeno no se resuelve con la castración química. Creer que descubrimos que la causa de la violencia sexual en Colombia es la testosterona y no el conflicto social, no la sociedad enferma que tenemos, es difícil”, añade.

En materia de violencia intrafamiliar el panorama no es más alentador. Un total de 10.385 niños sufrieron algún tipo de ultraje el año pasado. A esto se suma la estrecha relación con el suicidio en menores.

“Estamos registrando suicidios entre los 6 y los 11 años de edad que guardan mucha relación con el desamor, el maltrato, los colegios y la violencia de pareja”, resalta Valdés.

