“El proceso de paz es una respuesta a cómo romper los ciclos de violencia”: Juan Gabriel Vásquez

El escritor habló sobre los retos que tiene Colombia en el 2019, la polarización en el país y la incidencia del populismo en estas dinámicas.

Juan Gabriel Vásquez es uno de los escritores más importantes en la actualidad de las letras colombianas. Su obra -en la que se destacan novelas como ´’Alina suplicante’, ‘Los informantes’, ‘El ruido de las cosas a caer’ y ‘La forma de las ruinas’- ha estado enfocada en la violencia que sufrido el país por más de 50 años.

En diálogo con Noticias Caracol, el galardonado escritor discutió sobre la importancia de consolidar la paz en los próximos años, la necesidad de luchar contra la polarización y los nuevos populismos.

“Yo creo que el país se enfrentará a retos importantes. Lo único que yo espero es que estemos a la altura”, dijo Vásquez sobre algunos de sus pronósticos para el 2019. Sin embargo, para el literato el mayor reto sigue siendo la implementación de lo acordado en La Habana.

“Los ciudadanos tenemos que asumir la responsabilidad del proceso de paz. Hay que quitarles la paz a los políticos”, aseguró el también periodista y poeta, quien agregó que: “Hay que dejar la idea de ‘la paz de Santos’”.

Dentro de la entrevista, Vásquez aseguró que en la conciencia colectiva de Colombia hay una pregunta que ronda continuamente y es “¿Cómo lidiamos con nuestro legado de violencia, nuestra herencia de crímenes y de hechos violentos?”. Sobre este cuestionamiento, agregó: “A mí me gustaría pensar que hay una reflexión sobre la violencia o sobre la paz que el país está en mora de hacer, pero desde la moral no de la política”.

Sin embargo, destacó que en los últimos años esa reflexión se había venido dando de una manera “más sistemática y más obsesiva” gracias al proceso de paz llevado a cabo durante el pasado gobierno: “El proceso de paz es una respuesta a cómo romper los ciclos de violencia”.

“La esperanza que yo veo es que esta paz incipiente, esta paz imperfecta, falible y frágil sea vista por los colombianos como una puerta para lograr romper con las dinámicas de la guerra”, declaró frente a la importancia de la consolidación de la paz en 2019.

Polarización y populismos

“Estamos en un proceso de enfrentamiento y polarización que no veo un espacio para el optimismo sin más”, señaló el escritor para advertir la necesidad de cuestionarse sobre esta división que vive el país y que ha sido acrecentada por los nuevos populismos tanto de derecha como de izquierda.

“El mecanismo del populismo es enfrentarnos a los ciudadanos y erigirse como el representante único del verdadero pueblo y condenar a los demás como enemigos”, declaró.

Sin embargo, comentó que para salir de estas dinámicas se debe plantear “una nueva ética de la información porque gran parte del fenómeno de polarización y del auge de los populismos latinoamericanos se han apoyado en las nuevas tecnologías y en las redes sociales”.

“Lo que pase el próximo año estará condicionado por nuestra capacidad de distinguir la verdad y la mentira en los medios de comunicación”, concluyó Juan Gabriel Vásquez.

