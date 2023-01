“El que está consumiendo es la víctima”: cómo identificar a un adicto

“Una enfermedad que no se atiende se vuelve epidemia”, sostiene Wilfredo Grajales, director de Idipron, quien también habla de las características de un jíbaro.

El funcionario explica que un consumidor, por lo general, es una persona sin oportunidades, “la sociedad los estigmatiza”.

Otra señal es que suele ser muy intolerante a la frustración, “perdí materias en el colegio, me dejó mi novia”.

Todo, concluye, está relacionado con la parte la afectiva.

Sobre la contraparte, Grajales dice que “el problema no es que yo identifique el jíbaro, el jíbaro me identifica a mí”.

“Es una persona de la comunidad, se gana la amistad de los consumidores (…) se cuida, le da un teléfono, le pone citas”, dice, y enfatiza con que “cualquiera vende droga”.

