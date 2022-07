El reto de la pandemia y otros temas que pusieron a prueba a la ministra de Educación

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, hizo un balance de los cuatro años de su gestión en donde se enfrentó a los retos que impuso la pandemia.



¿Con qué saca pecho usted después de estos cuatro años en el ministerio de educación?

La primera de ellas es la gratuidad en Colombia, era un anhelo por muchos años. Ya no es un programa de gobierno es ley, eso llegó para quedarse, 720.000 estudiantes. También llamaría la atención sobre 605.000 estudiantes en doble titulación hoy, que el mercado laboral lo reclama, que tenemos tanto foco en los jóvenes, pues que tengan esta doble titulación es una gran oportunidad. Tener 2 millones de niños en primera infancia nos acerca a llegar a una cobertura total de población en condición de necesidad de apoyo para ingresar al sistema.

Hay un tema qué tal vez nadie esperaba y fue la pandemia, obviamente con grandes desafíos para la educación. ¿Cómo lo afrontó y qué enseñanza le deja?

Yo creo que la pandemia como tú lo dices, si nos remontamos a ese agosto donde tuvimos ese balance del primer año nunca imaginábamos que seis meses después iba a estar el mundo parado ante un fenómeno que nadie conocía y que íbamos aprendiendo paso a paso. ¿Qué resalto? El trabajo con salud, yo creo que es la mayor lección que le queda a este sector.

Otra de las lecciones fue la solidaridad del sector, secretarios, gobernadores y rectores de universidades hicieron un trabajo voluntario muy importante. En educación superior se creó el plan padrino, que fueron más de 200 universidades, unas apoyando a otras en la transformación de tecnología. Otra lección fue que dimos un salto a la incorporación de tecnologías que tal vez nos hubiera tomado más cosas que veíamos muy difíciles, por ejemplo el Icfes, se transformó totalmente a pruebas en casa digitales y el retorno a la presencialidad, una de las mayores pruebas de la vida, puedo decirlo yo, mía, del equipo de los secretarios de educación porque era trabajar con los miedos.

¿Tiene claro que hubo un retraso en la educación de los niños no solo por la pandemia, sino también esa conectividad que no todos tenían la misma posibilidad?

Clarísimo, la pandemia aquí y en todo el mundo generó impactos. La diferencia en cada país estriba en el número de días que estuvo cerrado, o si el país tenía más o menos conectividad o apoyos, y por eso, si me lo preguntas, de un tema que debe ser obsesión seguirlo trabajando, es el tema de mitigar rezagos.

Hay expertos que hablan de que en Colombia los hijos de los pobres reciben una educación pobre, de mala calidad, mientras que los hijos de los ricos tienen una mejor calidad en colegios privados. ¿Está usted de acuerdo con eso?

Hay una brecha, evidentemente, si uno mira los resultados de las pruebas saber 11 o si van a mirar los resultados de las pruebas de tercero, quinto, séptimo y noveno, hay una brecha. Incluso este gobierno se había puesto de meta, en los cuatro años, sin saber que venía la pandemia, cerrar esta brecha como lo habríamos podido hacer el administración de Bogotá en mi trabajo anterior.

Evidentemente la pandemia, si miras los resultados, no hubo posibilidad de cerrar estas brechas porque por el contrario los niños se fueron a casa y tuvieron un escenario muy distinto. Pero sí hay que seguir trabajando por ello, pero con ello no generalizar, yo soy egresada de un colegio público de Ibagué, ciudad donde nací, hay colegios públicos con unos resultados fantásticos. Creo que a esos maestros que a veces están tan solos en la regiones, si tú miras escuelas multigrado, pues lo que hay es que seguirles ayudando con más material, con mejoramiento, más allá de estigmatizar per se la educación pública yo creo que es seguir ayudándola porque esa brecha hay que cerrarla. y definitivamente qué es lo ideal, que no importando si uno estando en un colegio público o privado que uno pueda tener las mismas garantías y los mismos derechos.

Por años, muchas de esas garantías han sido negadas por la negligencia del Estado y sobre todo por la corrupción que ha cooptado los recursos que buscan el bienestar de los estudiantes. En medio de tantas denuncias, hoy el plan de alimentación escolar tiene un 76% de cobertura. ¿Y qué pasa con los corruptos?

En la ley de transparencia se aprobó una sanción de 10 años, es la mayor inhabilidad que existe en términos contractuales, para los proveedores del PAE y en paralelo se habilitó que si tú inhabilitas en territorio puedes contratar inmediatamente sin que la ley te lo prohibiera, que ese era un obstáculo, uno podía castigar al proveedor porque se quedaba como ente territorial sin proveedor. Entonces yo espero que estas dos normas sean claves para lo que va a ser la contratación de alimentación en el siguiente periodo.

El comienzo de este gobierno que termina también estuvo marcado por las peticiones de los estudiantes y tensión en las calles.

La gratuidad que pedían los estudiantes se logró. Es ley, y para todos los papás que nos están viendo que se preguntan ‘¿se acabó un gobierno, eso continuará?’. Le doy una tranquilidad a los estudiantes porque de pronto se escuchó que el nuevo gobierno no quería continuar con el programa generación e, y es normal que cada gobierno llegue y evalúe, pero con información concreta: con todos los estudiantes de generación e dejamos aprobada las vigencias futuras, los conpes, tendrán financiada toda su carrera. Primera tarea hecha con responsabilidad para que el nuevo gobierno no tenga que llegar a buscar recursos para esos estudiantes porque no puede dejarlos a mitad de camino, ya están garantizados y segundo, la educación gratuita en Colombia es ley.

Muchos se quedaron en la mitad del camino por el tema de las deudas con el Icetex, se plantearon algunas reformas y algunos cambios ¿En qué quedó eso?

Quedó lo siguiente: se bajó la tasa de interés. Bajar una tasa de interés depende del costo del dinero del capital que tú pones a través de los créditos. Se hizo una emisión de bonos sociales que bajó muchísimo la tasa de interés. Segundo, poca gente sabe que del total de beneficiarios de Icetex el 80 % tiene tasa de interés cero, porque subsidiada por el Estado, logramos subsidiar 80% de los estudiantes. Tercero, se acabó el codeudor, no necesitas codeudor, era un requisito que ponía trabas o problemas. Cuarta y última de este periodo de gobierno: esta es que uno pide el crédito, termine su carrera, consiga un trabajo, alcance un umbral de ingresos y solo pague cuando alcance ese umbral de ingresos, porcentualmente durante 20 años.

Ese decreto se aprobó hace tres semanas, yo creo que es una gran posibilidad, es voluntario, no obliga al padre de familia y al estudiante, pero por lo menos ya te da dos posibilidades: o tomas el crédito que tú terminas de estudiar y arrancas a pagar, o tomas el crédito que tú terminas, encuentras trabajo, alcanzas un umbral de ingresos y ahí comienzas a pagar.

Pero las deudas también son personales y sin duda María Victoria Angulo hará una pausa. Eso sí, no olvida las tareas pendientes y un guiño al ministro designado.

Continuar trabajando por reducir la deserción, mitigar rezagos de aprendizaje, muy importante esto en preescolar básica y media. Llegando con educación superior creamos tres universidades en este periodo, tres universidades públicas: Casanare, la UE digital y la Universidad intercultural indígena del Cauca, que es la primera universidad indígena. Creo que eso es un buen camino, ojalá se continué porque hay cuatro departamentos que aún no tienen oferta en educación superior, que se sigan beneficiando los jóvenes con esta ley de gratuidad que realmente es una oportunidad maravillosa, continúen transformaciones en el Icetex que permitan mayor acceso al crédito educativo, es una agenda muy amplia en este sector, siempre habrá espacio y creo que hemos hecho un empalme con mucha información, rigor, para que ojalá el nuevo ministros y su equipo puedan seguir adelante con también los nuevos programas para el sector.